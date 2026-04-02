Dalam video... Khalid Al-Atwi mengungkapkan pandangannya tentang bekerja sama dengan Renard di Piala Dunia

Khalid Al-Atwi, mantan manajer teknis klub Al-Ittifaq, mengungkapkan pandangannya mengenai kemungkinan bekerja sebagai asisten pelatih bersama Herve Renard, pelatih tim nasional Arab Saudi, selama putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Sebagian pihak menuntut pemecatan Renard dari jabatannya sebagai pelatih tim nasional Saudi, di tengah penurunan performa dan hasil dalam beberapa waktu terakhir, dengan munculnya beberapa nama yang diusulkan sebagai penggantinya, termasuk Khalid Al-Atwi.

Al-Atwi ditanya mengenai sikapnya untuk bekerja bersama Renard sebagai asisten pelatih di Piala Dunia, dan ia menjawab, dalam pernyataannya kepada program "Dourina Ghair": "Melayani negara adalah kehormatan, dan seperti yang saya katakan sebelumnya, saya adalah pelayan bagi negara saya di posisi mana pun."

Baca juga.. Jurnalis mengungkap kejutan: Jesus-lah yang menyusun rencana Saudi dalam pertandingan melawan Irak!

Dia menambahkan: "Namun, kita harus membicarakan aspek profesionalnya. Ketika saya menjadi asisten pelatih, apa tepatnya peran saya? Jika hanya sekadar formalitas, saya tidak akan menerimanya."

Dia menyimpulkan: "Namun, jika saya memiliki wewenang dan posisi, serta hal itu memberikan manfaat penuh bagi tim nasional, maka saya menyambut hal ini sebagai warga negara Saudi."