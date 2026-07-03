Dalam video... Kesalahan wasit membuat tim nasional Spanyol kehilangan gol yang sah!

Dengan penampilan yang kontras—yang memadukan ketegasan dan ketenangan di satu sisi, serta kesalahan yang berdampak di sisi lain—wasit asal Swedia, Glenn Niberg, mendapat penilaian “berhasil dengan susah payah” dari jaringan “Archivo Far” yang berspesialisasi dalam memantau kasus-kasus wasit, setelah memimpin pertandingan antara Spanyol dan Austria di Piala Dunia 2026.

Jaringan tersebut memberikan nilai 5,0 dari 10 kepada wasit Niberg, dengan menyatakan bahwa ia “hampir saja berhasil” memimpin pertandingan tingkat tinggi tersebut, setelah menampilkan performa yang secara umum baik, namun ternoda oleh kesalahan fatal berupa pembatalan gol Spanyol yang sepenuhnya sah yang dicetak oleh Mark Kokorela pada babak pertama.

Laporan “Archivo Far” menjelaskan bahwa Nieberg menunjukkan keahlian yang jelas dalam memimpin pertandingan besar, di mana ia berhasil meredakan ketegangan yang mungkin timbul di antara para pemain berkat ketenangan dan selera humornya, yang terbukti efektif dalam menjaga kelancaran permainan.

Namun, kesalahan wasit terjadi saat ia memutuskan untuk menganulir gol Cocorella dengan alasan Pau Kubarsi melakukan pelanggaran terhadap kiper Austria, sebuah insiden yang menurut laporan tersebut tidak menunjukkan adanya pelanggaran dari bek Spanyol tersebut.

Jaringan tersebut mengakhiri evaluasinya dengan menegaskan bahwa Nieberg “secara umum masih layak mendapat penilaian positif” meskipun terjadi kesalahan yang berdampak, mengingat kemampuannya dalam mengatur ritme pertandingan dan menangani tekanan di dalamnya, namun mereka menekankan bahwa keputusan semacam itu dapat mengubah jalannya pertandingan dalam turnamen sebesar Piala Dunia.