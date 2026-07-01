Dalam video... Kericuhan hebat menghentikan pertandingan Belgia melawan Senegal setelah penonton menyerbu lapangan

Dalam momen mengejutkan yang membuat semua orang menahan napas dan memicu ketegangan di dalam stadion Seattle, tiga orang menerobos masuk ke lapangan pada menit ke-31 pertandingan antara Belgia dan Senegal, dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026, yang menyebabkan pertandingan langsung dihentikan di tengah sorakan penonton yang tercengang.

Pertandingan tersebut sebelumnya diwarnai keunggulan awal Senegal melalui gol tunggal yang dicetak oleh Habib Diara pada menit ke-24, setelah serangan balik cepat yang menunjukkan kekuatan dan organisasi taktis tim Afrika tersebut di hadapan tim Belgia yang diisi oleh para bintang papan atas.

Berdasarkan rekaman awal, ketiganya menerobos dari salah satu sisi lapangan dengan kecepatan yang mengejutkan, sebelum petugas keamanan dan para pemain berhasil mengendalikan situasi dan mengusir mereka.

Pertandingan dihentikan selama beberapa menit di tengah upaya menenangkan penonton dan menata kembali situasi keamanan, sementara para pemain tampak sangat waspada.

Identitas para penyusup maupun motif mereka belum diungkap, sementara pihak berwenang keamanan terkait telah membuka penyelidikan segera untuk mengungkap detail insiden yang membayangi suasana pertandingan krusial tersebut.

Insiden ini merupakan yang kedua kalinya terjadi pada edisi 2026, yang memunculkan pertanyaan serius mengenai prosedur keamanan yang diterapkan di stadion-stadion Piala Dunia, terutama seiring meningkatnya tekanan dari penonton dan perhatian global terhadap turnamen ini.

Pertandingan dilanjutkan setelah prosedur yang diperlukan diselesaikan, di tengah antisipasi besar terhadap reaksi para pemain dan dampak insiden tersebut terhadap konsentrasi kedua tim, terutama tim nasional Senegal yang menguasai jalannya pertandingan hingga menit ke-31.