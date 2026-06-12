Ali Reza Jahanbakhsh, kapten tim nasional Iran, menceritakan detail pertemuan aneh dengan sekelompok orang bersenjata di Meksiko, yang nyaris berubah menjadi krisis, seandainya saja identitasnya tidak membalikkan keadaan dan mengakhiri kebuntuan tersebut.

Jahanbakhsh tidak menyangka bahwa identitasnya sebagai warga Iran akan menjadi "kartu penyelamat" selama perjalanan wisata biasa di Meksiko, beberapa bulan sebelum dimulainya Piala Dunia 2026.

Kapten tim nasional Iran itu mengunjungi kawasan wisata Tulum, di mana ia berhadapan langsung dengan sekelompok orang bersenjata, sebelum situasi tiba-tiba berubah.

Dalam video yang tersebar luas, Jahanbakhsh mengatakan bahwa ia sedang bersama seorang temannya ketika sejumlah orang bertopeng, yang ia gambarkan sebagai "pengedar narkoba", menghadang jalan mereka dan meminta untuk menggeledah mereka di bawah ancaman senjata dalam situasi yang tampak berbahaya sejak awal.

Ia menceritakan detail kejadian tersebut: "Kami benar-benar tidak membawa apa-apa. Saya sedang dalam perjalanan dari Belanda, lalu salah satu anggota geng itu bertanya kepada saya: 'Dari mana kamu?' Saya menjawab: 'Belanda.' Kemudian teman saya berkata: 'Katakan saja Iran.' Ketika anggota geng itu menggeledah teman saya yang mengatakan 'Iran', pria itu tertawa dan berkata: 'Iran? Ayo pergi saja.'"

Kapten timnas Iran itu menambahkan sambil bercanda bahwa reaksi para bersenjata itu berubah total setelah mendengar kewarganegaraannya, dengan mengatakan: "Sepertinya geng-geng di Meksiko sangat menyukai orang Iran."

Insiden ini terjadi saat tim nasional Iran bersiap untuk berlaga di putaran final Piala Dunia untuk ketujuh kalinya dalam sejarahnya, setelah partisipasinya sebelumnya pada tahun 1978, 1998, 2006, 2014, 2018, dan 2022, tanpa pernah berhasil melampaui babak penyisihan grup.

Undian Piala Dunia 2026 menempatkan Iran di Grup 7 bersama Selandia Baru, Belgia, dan Mesir. Tim ini dijadwalkan memainkan pertandingan pertamanya di Los Angeles, sebelum berpindah ke Seattle untuk menghadapi Mesir antara 15 dan 26 Juni mendatang.

Awalnya, Federasi Sepak Bola Iran berencana menggelar pemusatan latihan di negara bagian Arizona, AS, namun terpaksa mengubah lokasi ke kota Tijuana, Meksiko, di perbatasan, akibat pembatasan AS dan masalah visa yang dihadapi rombongan.

Berdasarkan rencana baru tersebut, tim nasional akan bertolak ke Amerika Serikat untuk menjalani setiap pertandingan, kemudian kembali ke markasnya di Meksiko setelah pertandingan usai.