Dalam video... Kano: Kami mengalami minggu yang menyedihkan setelah pertandingan melawan Spanyol... dan Cape Verde adalah tim yang tangguh

Mohammed Kano, gelandang tim nasional Arab Saudi, menegaskan bahwa ia dan rekan-rekannya telah melalui minggu yang berat setelah kekalahan telak 4-0 dari Spanyol di Piala Dunia 2026, sekaligus menekankan betapa sulitnya pertandingan penentu melawan Cape Verde.

Timnas Saudi akan berhadapan dengan Cape Verde pada Sabtu dini hari di Stadion "NRG" di kota Houston, Amerika Serikat, dalam pertandingan ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Dalam pernyataannya kepada surat kabar "Al-Sharq Al-Awsat" dari Arab Saudi sebelum pertandingan, Knoo mengatakan: "Kap Verde adalah tim yang tangguh dan gigih, serta telah menampilkan dua pertandingan yang kuat melawan dua tim terbaik di dunia."

Ia menambahkan: “Kami berusaha memahami apa yang diminta pelatih dalam pertandingan ini, dan kami akan berusaha menampilkan yang terbaik demi meraih kemenangan.”

Ia melanjutkan: “Generasi ini di timnas Saudi memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi; kami hanya perlu menjalankan instruksi pelatih dan melakukan apa yang diinginkannya di lapangan, agar tampil seperti biasa dan memenuhi harapan.”

Dia melanjutkan: “Kami mengalami minggu yang menyedihkan setelah kekalahan dari Spanyol, baik bagi kami maupun bagi dunia Arab secara umum. Kami tidak puas dengan penampilan kami sendiri, dan tidak ada yang puas dengan kami, tetapi kami akan melakukan segala upaya untuk meraih kemenangan melawan Cape Verde.”

Dia menyimpulkan: “Kami selalu bermain untuk meraih kemenangan; sama seperti para pendukung yang menginginkan kemenangan, kami pun menginginkannya, dan kami berjanji kepada para pendukung bahwa kami akan memenuhi harapan mereka.”

Pertandingan ini dianggap krusial bagi kedua tim, karena keduanya membutuhkan kemenangan untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia, tanpa harus menunggu hasil klasemen tim-tim peringkat ketiga di grup lain.

Timnas Saudi Arabia saat ini berada di peringkat keempat dan terakhir di Grup H, dengan raihan satu poin, tertinggal satu poin dari Uruguay dan Cape Verde, sementara Spanyol memimpin grup dengan raihan 4 poin.