Dalam video... Jurnalis Saudi: Salem Al-Dossari tidak memberikan kontribusi bagi tim nasional... dan harus duduk di bangku cadangan

Seorang jurnalis Saudi mengkritik Salem Al-Dossari, kapten Al-Hilal dan tim nasional Saudi, yang menuntut agar ia tetap duduk di bangku cadangan selama pertandingan melawan tim nasional Spanyol di Piala Dunia 2026.

Timnas Saudi akan berhadapan dengan timnas Spanyol pada Minggu mendatang di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Amerika Serikat, dalam pertandingan putaran kedua fase grup Piala Dunia 2026.

Jurnalis Saudi Ali Al-Anzi mengatakan dalam wawancara dengan program “Nadina” di saluran “Al-Saudiya”: “Salem Al-Dossari adalah pemain Saudi terpenting dan terbaik dalam sepuluh tahun terakhir, suka atau tidak suka.”

Ia menambahkan: “Namun, khususnya pada musim terakhir bersama klub Al-Hilal, ia tidak banyak bermain di bawah asuhan pelatih asal Italia, Simone Inzaghi.”

Ia melanjutkan: “Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika Salem Al-Dossari menyadari tanggung jawabnya bersama tim nasional Saudi dan di bawah asuhan pelatih (Georgios) Donis; dan jika ia tidak mampu memberikan kontribusi, maka ia tidak seharusnya diturunkan sebagai pemain inti.”

Dia menambahkan: “Salem Al-Dossari telah membawa pemain Saudi ke level yang lebih tinggi, khususnya bersama Al-Hilal, tetapi bersama tim nasional Saudi, dia tidak memberikan kontribusi yang diharapkan. Jangan bicara padaku tentang golnya melawan Argentina, karena dia belum pernah meraih gelar apa pun.”

Dia menyimpulkan: “Dalam dua tahun terakhir, Salem Al-Dossari bukan lagi pemain yang kita kenal. Dia harus kembali ke performa terbaiknya dan memberikan kontribusi lebih, karena jika dia tidak mampu menunjukkan 60% dari kemampuannya, kita tidak membutuhkannya, apalagi dia adalah kapten dan bintang utama.”