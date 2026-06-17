Dalam video... Jurnalis Saudi: Messi telah mengakhiri karier sepak bolanya... dan Ronaldo sedang menikmati masa kejayaannya

Seorang jurnalis media Saudi mengolok-olok pemain Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, setelah penampilannya yang mengecewakan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia 2026, sementara rivalnya, Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, tampil gemilang.

Pada hari yang sama ketika Messi membawa timnas Argentina menang 3-0 atas Aljazair—di mana ia mencetak ketiga gol tersebut sendirian—Ronaldo gagal mencetak gol, sehingga timnas negaranya hanya bermain imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo pada putaran pertama Piala Dunia.

Jurnalis Saudi Khalid Al-Shneif mengatakan dalam pernyataannya melalui program “Dorina Ghair” di saluran “Al-Saudiya”: “Sayangnya, tidak ada satu pun tim Arab yang berhasil meraih kemenangan; tidak ada kemenangan Arab sama sekali pada babak pertama.”

Ia menambahkan: “Selain itu, ada prestasi luar biasa dari (Lionel) Messi, (Kylian) Mbappé, dan (Erling) Haaland, sementara (Cristiano) Ronaldo seolah-olah sedang berleha-leha.”

Ia melanjutkan: “Ada buku-buku tentang sepak bola, ada jilid-jilid, dan ada hal-hal yang lebih besar dari itu; Messi telah mengakhiri semuanya, dan menyelesaikan segalanya.”

Dia menyimpulkan: “Messi berusia 39 tahun, namun tetap mencetak hat-trick di pertandingan pertamanya, dan menjadi pencetak gol terbanyak dunia; dia telah mengakhiri era sepak bola.”

Messi memang telah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, dengan 16 gol, sejajar dengan pemain Jerman Miroslav Klose, yang merupakan dua kali lipat dari jumlah gol yang dicetak Ronaldo di Piala Dunia hingga saat ini (8).

Perlu diingat bahwa bintang Argentina itu memimpin timnas negaranya meraih gelar Piala Dunia untuk ketiga kalinya, dan yang pertama setelah absen selama 36 tahun, pada Piala Dunia 2022, sementara “El Don” masih mencari gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah negaranya.