Seorang jurnalis Saudi memuji tim nasional Maroko, setelah tim tersebut lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dengan menyebutnya sebagai tim Arab terbaik di turnamen tersebut dan satu-satunya kandidat yang berpeluang melaju jauh.

Timnas Maroko lolos ke babak 32 besar Piala Dunia setelah mengalahkan Haiti 4-2 pada Kamis dini hari, dalam pertandingan ketiga dan terakhir babak penyisihan grup, sehingga menempati posisi kedua di Grup C, dengan selisih gol di belakang timnas Brasil.

Jurnalis Saudi Abdulrahman Al-Humaidi mengatakan melalui program “Nadina” di saluran “MBC 1”: “Seperti yang kami perkirakan dan diperkirakan oleh semua analis sebelum turnamen, tim yang berbeda dari tim-tim Arab lainnya ini lolos, dan merupakan kandidat terkuat untuk melaju jauh.”

Ia menambahkan: “Singa Atlas telah membuktikan kebenaran prediksi-prediksi objektif ini, bahwa Maroko—baik sebagai sebuah sistem, nama-nama pemainnya, performa kolektifnya, maupun warisan yang mereka ciptakan di Piala Dunia sebelumnya dan saat ini—hingga saat ini tetaplah tim Arab terbaik.”

Dia menyimpulkan: “Buktinya adalah raihan 7 poin di babak penyisihan grup Piala Dunia 2022, lalu 7 poin di Piala Dunia saat ini yang membawa mereka lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Selalu Maroko.”

Perlu diingat bahwa timnas Maroko adalah tim Arab dan Afrika pertama yang lolos ke semifinal Piala Dunia, yaitu pada Piala Dunia 2022 di Qatar, sebelum kalah dari Prancis dan Kroasia sehingga mengakhiri turnamen di peringkat keempat.