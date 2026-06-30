Dalam video... Jurnalis Saudi: Maroko adalah kebanggaan bangsa Arab... Mereka menghancurkan Belanda berkat penampilan gemilang Bono

Seorang jurnalis Saudi memuji tim nasional Maroko, setelah tim tersebut lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dengan mengalahkan tim nasional Belanda.

Timnas Maroko lolos ke babak 16 besar Piala Dunia pada dini hari Selasa ini, setelah mengalahkan Belanda melalui adu penalti, menyusul hasil imbang 1-1 pada akhir waktu normal dan perpanjangan waktu.

Abdulrahman Al-Humaidi, pembawa acara program “Nadina” di saluran “MBC 1”, mengatakan: “Kebanggaan bangsa Arab, Maroko yang penuh karakter, semangat persaingan, dan dominasi; Maroko yang penuh kegembiraan dan keceriaan; Maroko yang kompetitif berkat ketangguhan (Nassir) Mazraoui, semangat (Issa) Diop, serta kelincahan (Ezzedine) Ounahi.”

Ia menambahkan: “Mereka menguasai seluruh Belanda, menghancurkan mereka dengan cengkeraman Bono, bahkan Yassin saat menggagalkan upaya lawan berdiri tegak seperti yang selalu dilakukan pemain Maroko di Piala Dunia—selalu siap melangkah ke babak berikutnya, dan keadaan tetap sama: Maroko selamanya.”

Perlu diingat bahwa timnas Maroko akan bertanding di babak 16 besar Piala Dunia, Sabtu mendatang, saat menghadapi timnas Kanada yang lolos setelah mengalahkan Afrika Selatan, di Stadion “NRG” di kota Houston, Amerika Serikat.