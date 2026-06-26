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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dalam video... Jurnalis Saudi: Gagal lolos ke babak 32 besar akan menjadi bencana

Cape Verde vs Saudi Arabia
Cape Verde
Saudi Arabia
World Cup
Tanjung Verde
Arab Saudi
AS

"Al-Akhdar" harus menang untuk lolos dari babak penyisihan grup

Seorang jurnalis Saudi menilai bahwa kegagalan tim nasional negaranya lolos ke babak 32 besar Piala Dunia akan menjadi bencana, terutama setelah jumlah tim peserta Piala Dunia ditambah menjadi 48 tim.

Timnas Saudi akan berhadapan dengan Cape Verde sebentar lagi di Stadion "NRG" di Kota Houston, Amerika Serikat, dalam pertandingan ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Beberapa jam sebelum pertandingan, Khalid Al-Shneef, pembawa acara program “Dourina Ghair” di saluran “Al-Saudiya”, mengatakan: “Mulai sekarang hingga awal pertandingan dan selama pertandingan berlangsung, kami akan mendoakan tim nasional Saudi agar mampu menorehkan sejarah.”

Ia menambahkan: “Gagal lolos ke babak 32 besar meskipun ada 48 tim yang berpartisipasi akan menjadi bencana. Kami berharap tidak bergabung dengan tim-tim Arab yang telah tersingkir, seperti Tunisia, Irak, dan Qatar, melainkan menjadi salah satu yang lolos, dan kami mampu melakukannya.”

Pertandingan melawan Cape Verde dianggap krusial bagi timnas Saudi, karena mereka harus menang untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia, sementara hasil imbang atau kekalahan berarti tersingkir dari turnamen ini sebagai tim terbawah di grup.

World Cup
Cape Verde crest
Cape Verde
CPV
Saudi Arabia crest
Saudi Arabia
KSA

Timnas Saudi saat ini berada di peringkat keempat dan terakhir di Grup H, dengan raihan satu poin, tertinggal satu poin dari Uruguay dan Cape Verde, sementara Spanyol memimpin grup dengan 4 poin.

Perlu dicatat bahwa timnas Saudi hanya sekali berhasil lolos dari babak grup Piala Dunia, yaitu pada partisipasi pertamanya di ajang tersebut pada tahun 1994, sebelum tersingkir lebih awal dalam lima partisipasi berikutnya.

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