Dalam video... Jurnalis Saudi: Donis menyingkirkan Al-Owais saat melawan Cape Verde!

Seorang jurnalis Saudi mengungkap berita mengejutkan yang cukup besar, setelah ia menegaskan bahwa pelatih timnas Saudi asal Yunani, Georgios Donis, kemungkinan akan mencoret kiper Mohammed Al-Owais dari susunan pemain inti dalam laga melawan Cape Verde.

Timnas Saudi akan berhadapan dengan Cape Verde pada Sabtu dini hari di Stadion "NRG" di kota Houston, Amerika Serikat, dalam pertandingan putaran ketiga dan terakhir fase grup Piala Dunia 2026.

Nawaf Al-Aqil, jurnalis Saudi dari saluran "Thamaniya", mengatakan dalam sebuah video di akun resminya di platform "X": "Saya memperkirakan akan ada perubahan di posisi penjaga gawang, dengan Nawaf Al-Aqidi menggantikan Muhammad Al-Owais."

Ia menjelaskan: “Ini hanyalah prediksi, bukan informasi pasti, karena tim membutuhkan kiper yang mahir mengolah bola dengan kaki saat menghadapi Cape Verde, guna menambah pemain dalam proses penguasaan bola dan membangun serangan.”

Al-Owais menampilkan performa yang luar biasa dalam dua pertandingan pertamanya di Piala Dunia, terutama saat imbang 1-1 melawan Uruguay pada putaran pertama, di mana ia menahan 9 tembakan, termasuk 4 di antaranya dari dalam kotak penalti.

Pertandingan ini dianggap krusial bagi “Al-Akhdar”, karena mereka harus menang untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia, sementara hasil imbang atau kekalahan berarti mereka secara resmi tersingkir dari turnamen.

Timnas Saudi saat ini berada di peringkat keempat dan terakhir di Grup H, dengan raihan satu poin, tertinggal satu poin dari Uruguay dan Cape Verde, sementara Spanyol memimpin grup dengan raihan 4 poin.