Seorang jurnalis Saudi menegaskan bahwa klub Al-Nassr memiliki peran besar bagi bintang Portugal-nya, Cristiano Ronaldo, dan menilai bahwa hal itu mungkin menjadi faktor penentu dalam keberhasilannya meraih gelar juara Piala Dunia 2026 bersama tim nasional negaranya.

Ronaldo telah bermain untuk Al-Nassr sejak bergabung secara gratis pada Januari 2023, setelah mengakhiri kontraknya dengan klub sebelumnya, Manchester United.

Mohammed Al-Sad'an, mantan juru bicara klub Al-Ittifaq, mengatakan dalam wawancara di stasiun radio "UFM" Saudi: "Semua orang membicarakan pengaruh para pemain profesional terhadap Liga Saudi, tetapi mari kita bicarakan pengaruh proyek Saudi terhadap para pemain profesional."

Ia menjelaskan: “Kita harus mengucapkan terima kasih kepada proyek Saudi dan Klub Al-Nassr, karena kalian telah mengembalikan Ronaldo ke puncak kariernya dan memperpanjang masa aktifnya di lapangan. Itulah sebabnya ia mencium lambang Klub Al-Nassr pada pertandingan terakhir di Liga Roshen, dan di situ terdapat bentuk kesetiaan.”

Ia menambahkan: “Ronaldo tahu bahwa klub ini telah mengembalikan sebagian dari kemegahannya. Al-Nassr beruntung bisa memiliki pemain seperti Cristiano Ronaldo, dan mereka berjasa besar bagi pemain ini.”

Dia menyimpulkan: “Oleh karena itu, bagi saya, kandidat utama saya untuk memenangkan Piala Dunia 2026 adalah tim nasional Portugal.”

Timnas Portugal akan bermain di Grup 11 pada Piala Dunia 2026, bersama dengan timnas Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia.