Pemain Paris Saint-Germain asal Portugal, João Neves, mengejutkan rekan senegaranya Cristiano Ronaldo setelah menolak memilihnya sebagai pemain terbaik di Liga Roshen Saudi, maupun di tim nasional Portugal.

Neves ditanya tentang pendapatnya mengenai pemain terbaik di berbagai liga, termasuk Liga Saudi, serta di tim nasional Portugal, namun ia tidak memasukkan kaptennya di "Brasil Eropa" ke dalam pilihannya di kedua kategori tersebut.

Neves memilih rekan senegaranya, João Félix, pemain Al-Nassr, sebagai pemain terbaik di Liga Saudi saat ini, dan menyebutnya sebagai pesulap.

Ketika ditanya tentang pemain terbaik di timnas Portugal, ia menjawab: "Ini tampak sulit, karena saya telah memilih pemain Portugal di antara yang terbaik di Liga Inggris dan Italia, tetapi saya akan memilih diri saya sendiri."

Di sisi lain, gelandang Paris Saint-Germain, Lionel Messi asal Argentina yang kini menjadi kapten Inter Miami—musuh abadi Ronaldo—memilihnya sebagai pemain terbaik di Liga Amerika.

Neves telah bermain bersama Ronaldo dan João Félix di tim nasional Portugal selama sekitar dua setengah tahun, tepatnya sejak Oktober 2023, ketika ia bergabung untuk pertama kalinya, setelah penampilannya yang menonjol bersama klub sebelumnya, Benfica.