Jürgen Klopp tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan selera humornya dalam konferensi pers pertamanya setelah memimpin timnas Jerman, ketika ia mendapati dirinya menghadapi pertanyaan lucu dari seorang jurnalis, dan jawabannya justru lebih lucu.

Klopp mengawali perjalanannya bersama timnas Jerman dengan hasil imbang yang menarik di kandang lawan menghadapi Belanda, setelah Die Mannschaft nyaris meraih kemenangan yang sudah di depan mata, namun harus puas dengan hasil imbang 1-1 pada laga pembuka Grup 2 di Level Pertama UEFA Nations League.

Dalam konferensi pers tersebut, seorang jurnalis berkata kepada Klopp: "Bahasa Jerman saya buruk, bolehkah saya berbicara dengan Anda dalam bahasa Inggris dengan aksen warga Liverpool?".

Begitu jurnalis itu mulai berbicara dalam bahasa Inggris, Klopp menanggapi dengan nada canda: "Baiklah, dan bahasa Inggris Anda juga buruk", dalam momen yang memicu suasana penuh keceriaan di dalam konferensi.









Di sisi teknis, pelatih asal Jerman itu menyatakan kepuasannya atas penampilan para pemainnya, khususnya memuji karakter dan semangat yang ditunjukkan selama pertandingan, namun pada saat yang sama ia menekankan kebutuhan tim untuk berkembang.

Klopp berkata: "Saya sudah berdiri di garis pinggir lebih dari seribu kali, jadi saya mengenal posisi ini dengan baik, dan hal itu tidak berubah bagi saya. Saya sangat senang dengan banyak penampilan individu, dan secara umum saya sangat gembira dengan semangat yang kami tunjukkan".











