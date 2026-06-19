Dalam sebuah kejadian lucu yang memanaskan suasana Piala Dunia 2026 bahkan sebelum peluit kick-off dibunyikan, seorang suporter Brasil menggunakan trik yang tak terduga untuk menyelamatkan tim “Seleção” dari apa yang dikenal sebagai “kutukan Rocky” yang terkenal di Philadelphia, dengan mengenakan kaos rival historisnya pada patung petinju legendaris tersebut... Timnas Argentina!

Stadion “Lincoln Financial” bersiap menjadi tuan rumah pertandingan antara Brasil dan Haiti dini hari Sabtu besok, dalam rangkaian pertandingan kedua Grup 3 Piala Dunia yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Tim Samba memasuki pertandingan ini dengan satu tujuan: menghancurkan Haiti untuk merebut posisi teratas, setelah mereka memulai perjalanan mereka dengan hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Maroko. Sedangkan Haiti, berada di dasar klasemen tanpa poin setelah kekalahan pertama mereka dari Skotlandia dengan skor 0-1.

Namun, semua perhatian beralih dari lapangan ke tangga Museum Seni Philadelphia, tempat patung “Rocky Balboa” yang diperankan oleh Sylvester Stallone berdiri. Di sana, seorang suporter Brasil memutuskan untuk melanggar aturan yang menakutkan: alih-alih menghiasi patung tersebut dengan jersey Brasil yang dianggap membawa sial, ia malah mengenakan jersey Argentina, dalam upaya untuk menipu “kutukan” tersebut dan mengalihkannya ke musuh abadi mereka.

Apa itu “kutukan Rocky” yang menakutkan di Philadelphia?

Legenda lokal mengatakan bahwa tim mana pun yang warnanya dipasang pada patung tersebut, pasti akan kalah dalam pertandingan berikutnya, dan daftarnya panjang serta menakutkan: raksasa-raksasa sepak bola Amerika, bisbol, dan bola basket menjadi korbannya, termasuk tim-tim yang sempat diunggulkan untuk memenangkan "Super Bowl".

Para pendukung Minnesota Vikings, New England Patriots, dan San Francisco harus membayar mahal setelah menghiasi patung tersebut, dan mereka mengalami kekalahan telak yang memicu ejekan dari para penggemar Philadelphia.

Hal ini bahkan sampai membuat Departemen Pariwisata Pennsylvania turun tangan, yang mengeluarkan pernyataan sarkastis yang memperingatkan delegasi Brasil, Haiti, Prancis, Irak, Curaçao, Kroasia, dan Ghana mengenai “fenomena yang telah tercatat dengan baik”.

Dalam pernyataan tersebut tertulis: “Pennsylvania menyambut Anda dengan hangat… dan sebagai tuan rumah yang murah hati, kami ingin memberi tahu Anda tentang kutukan patung Rocky.”

Ekuador… Korban Terbaru

Peringatan ini tidak muncul begitu saja. Beberapa hari yang lalu, ribuan warga Ekuador berkumpul di tangga museum, mengibarkan bendera, dan mengenakan kaos tim nasional mereka pada patung tersebut. Hasilnya? Kekalahan telak 1-0 dari Pantai Gading akibat gol di menit-menit akhir, sehingga Ekuador pun masuk ke dalam daftar korban patung “sial” tersebut.

Lalu, apakah trik pendukung Brasil ini akan berhasil? Apakah sial itu benar-benar akan berpindah ke Argentina yang sebenarnya tidak bermain di Philadelphia? Atau apakah “Rocky” akan mengungkap tipuan tersebut dan menghukum La Selecção?