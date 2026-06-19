Dalam video ini... seekor bebek asal Amerika memimpin "Pasukan Tartan" untuk melawan Maroko

Seekor bebek asal kota Providence, Amerika Serikat, yang memiliki banyak pengikut di media sosial, kini menjadi maskot keberuntungan tidak resmi bagi para pendukung Skotlandia di Piala Dunia 2026, beberapa jam menjelang pertandingan melawan Maroko pada putaran kedua babak penyisihan grup.

Bebek terkenal tersebut ikut serta dalam pawai seruling yang dipimpin oleh “Tartan Army”, sebutan yang melekat pada para pendukung Skotlandia, menjelang pertandingan tim nasional mereka pada Jumat malam ini, waktu Pantai Timur Amerika Serikat.

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Bebek yang dikenal dengan nama "Don" itu mengenakan bendera Skotlandia di punggungnya, di samping kalung emasnya yang biasa, untuk memimpin pawai di negara bagian Rhode Island sebelum menghadapi Maroko.

"Don" merupakan bebek terbaru yang bergabung dalam dunia sepak bola, setelah para penggemar Meksiko mengadopsi bebek "Merlin" sebagai maskot tidak resmi mereka, menurut kantor berita "Reuters".

Bebek Don dikenal sebagai “bebek pendukung”, dan ketenarannya meningkat pada tahun 2024 ketika ia menghadiri pertandingan tim bola basket Universitas Providence. Namun, ia segera dilarang masuk ke lapangan karena kekhawatiran terkait keselamatan hewan.

Namun, “Don” tetap sering menghadiri perayaan di berbagai tempat di Providence, dan memiliki lebih dari 30 ribu pengikut di Instagram.

Skotlandia sebelumnya mengalahkan Haiti (1-0) pada putaran pertama babak penyisihan grup, sementara Maroko bermain imbang dengan Brasil (1-1).



