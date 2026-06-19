Dalam video ini... Sami Al-Jaber memberikan petunjuk kepada Donis untuk menghadapi Spanyol

Sami Al-Jaber, legenda sepak bola Saudi, meminta Georgios Donis, pelatih tim nasional asal Yunani, untuk tidak mengulangi kesalahan yang dilakukannya pada pertandingan pertama Piala Dunia 2026 melawan Uruguay.

Timnas Saudi akan berhadapan dengan timnas Spanyol pada Minggu mendatang di Stadion Mercedes-Benz di kota Atlanta, Amerika Serikat, dalam laga kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Al-Jaber mengatakan dalam wawancara dengan program “Nadina” di saluran “MBC 1”: “Sebagai penggemar dan pencinta sepak bola, pertanyaan saya setelah peluit akhir pertandingan melawan Uruguay berbunyi: Bagaimana Tuan Donis akan menghadapi pertandingan melawan Spanyol?”

Ia menjelaskan: “Sulit untuk bermain dengan formasi bertahan seperti yang dilakukannya saat melawan Uruguay, karena tim nasional Spanyol mampu bermain di ruang mana pun, dan oleh karena itu kita tidak boleh memberi mereka kesempatan apa pun untuk bermain di sepertiga akhir lapangan kita.”

Dia menambahkan: "Kita tahu bahwa sebagian besar pemain timnas Spanyol bermain bersama Barcelona di ruang-ruang sempit, seperti Pedri dan (Lamine) Yamal."

Dia melanjutkan: “Saya tahu cara bermain Donis akan sangat berbeda dari pertandingan melawan Uruguay; Spanyol bukanlah Uruguay, dan tim nasional Cape Verde telah memberi kita gambaran tentang pentingnya tidak memberi Spanyol ruang di area berbahaya.”

Dia menyimpulkan: “Dalam pertandingan melawan Uruguay, Donis memilih zona pertahanan yang kurang tepat, dan saya tidak yakin dia akan mengandalkan taktik dan pemain yang sama saat menghadapi Spanyol; dia mungkin akan mengandalkan Sultan Mandash untuk memanfaatkan kecepatan dan kemampuannya dalam melakukan serangan balik.”

Perlu dicatat bahwa dua pertandingan putaran pertama Grup 8 berakhir imbang, yaitu 1-1 antara Arab Saudi dan Uruguay, serta 0-0 antara Spanyol dan Cape Verde, sehingga masing-masing tim mengoleksi satu poin.