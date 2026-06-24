Pada malam yang tak terduga, tim nasional Haiti berhasil mencapai apa yang selama ini tak pernah mereka raih sepanjang sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia saat menghadapi Maroko, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada babak ketiga fase grup Piala Dunia.

Timnas Haiti mencetak dua gol dalam satu pertandingan Piala Dunia untuk pertama kalinya, menurut situs "Stats Foot" Prancis, sebuah momen yang menghapus dekade kekecewaan melawan raksasa-raksasa sepak bola, dan menandai kelahiran "Bajak Laut Karibia" di panggung dunia dengan tinta emas.

Namun, dua gol bersejarah itu bukanlah akhir dari cerita. Pertandingan tersebut juga menandai kelahiran legenda baru, yaitu pemain Maroko Ismail Sibari, yang mencatatkan namanya dalam sejarah benua Afrika dengan gemilang, setelah menjadi pemain Afrika pertama sepanjang sejarah yang mencetak gol dalam ketiga pertandingan fase grup pada satu edisi Piala Dunia.

Saybari tidak hanya mencetak gol, tetapi juga menjadi otak di balik strategi dan semangat juang yang mengantarkan Maroko meraih prestasi ganda ini: satu gol di pertandingan pertama, satu gol di pertandingan kedua, dan kontribusi penentu di pertandingan ketiga untuk menyempurnakan keajaiban tersebut. Angka-angka ini belum pernah dicapai sebelumnya oleh Drogba, Eto’o, atau Salah, sehingga Saybari menempatkan namanya di atas semua orang dalam catatan sejarah Piala Dunia.

Dengan prestasi ini, Saibari menulis bab baru dalam sejarah sepak bola Afrika dan Karibia, menggabungkan kejayaan individu dengan kontribusi dalam kemenangan kolektif bersejarah bagi tim nasional Maroko.

Haiti tidak hanya merayakan dua gol, tetapi juga kelahiran generasi baru yang memecahkan tembok ketakutan... Dan Sibari tidak hanya merayakan hat-trick Piala Dunia, tetapi juga gelar “orang Afrika pertama” yang melakukannya di babak penyisihan grup, sebagai pesan kepada dunia bahwa batas-batas yang mustahil diciptakan untuk dipecahkan.