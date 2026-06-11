Dalam video... Infantino mengejutkan Eropa: Qatar adalah negara tuan rumah Piala Dunia terbaik

Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), memuji penyelenggaraan Piala Dunia 2022 oleh Qatar.

Infantino mengatakan dalam wawancara dengan jaringan saluran beIN Sports, di sela-sela upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, "Saya menyadari krisis yang terjadi pada edisi saat ini."

Dia menambahkan, "Saya merasa terhormat berada di Stadion Meksiko City yang bersejarah, tempat Pelé dan Maradona dinobatkan sebagai juara."

Dia melanjutkan, "Ada lebih dari 6 miliar orang yang menonton Piala Dunia, dan saat ini semuanya berjalan dengan baik."

Infantino mencatat, "Panitia penyelenggara telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatur segala sesuatunya, dan kami telah menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi edisi saat ini."

Dia menjelaskan, "Negara terbaik yang pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia? Qatar. Sedangkan edisi saat ini akan menjadi bersejarah, karena ada banyak tim yang berpeluang menang, dan mungkin tim yang tidak kita duga akan menjadi juara."

Selama 23 edisi Piala Dunia, benua Eropa telah memenangkan hak menjadi tuan rumah turnamen ini sebanyak 11 kali, yang terakhir pada 2018 di Rusia.