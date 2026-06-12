Dalam video... Hussein Abdelghani: Maroko menjadi harapan seluruh bangsa Arab... dan tim nasional Aljazair mirip dengannya

Hussein Abdul Ghani, mantan bintang sepak bola Saudi, memuji tim nasional Maroko, dengan menyatakan bahwa tim tersebut menjadi harapan seluruh bangsa Arab di putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Maroko akan berlaga di Piala Dunia 2026 kurang dari 4 tahun setelah pencapaian bersejarahnya di Piala Dunia 2022, ketika mereka menjadi tim Arab dan Afrika pertama yang mencapai babak semifinal, sebelum akhirnya menempati posisi keempat.

Abdul Ghani mengatakan dalam wawancara dengan program "Nadina" di saluran "MBC 1": "Saya memiliki pesan untuk timnas Maroko, para pemainnya harus tahu bahwa harapan seluruh bangsa Arab tertumpu pada mereka, bukan hanya dari orang Maroko saja."

Dia menambahkan: "Mereka membuat kami berharap melalui penampilan mereka di Piala Dunia terakhir, karena finis di peringkat keempat membuat kami sangat berharap pada mereka, dan harapan yang digantungkan pada mereka kini berbeda."

Timnas Maroko akan bermain di Grup C pada putaran final Piala Dunia 2026, bersama timnas Brasil, Skotlandia, dan Haiti, di mana mereka akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan menghadapi timnas Amerika Latin, dini hari Minggu besok.

Legenda sepak bola Saudi itu juga memuji timnas Aljazair, menganggapnya mirip dengan timnas Maroko dalam hal memiliki talenta-talenta hebat di liga-liga besar di seluruh dunia.

Ia menjelaskan: "Timnas Aljazair memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi, sama seperti timnas Maroko, di mana para pemainnya bermain di liga-liga terbesar dunia, dan memiliki potensi besar yang memungkinkan mereka melangkah jauh di Piala Dunia."

Dia menambahkan: "Adanya peluang bagi tim-tim terbaik yang menempati posisi ketiga untuk lolos membuka kesempatan bagi tim-tim tersebut untuk melaju tanpa harus melalui jalur yang sulit, meskipun tim-tim pesaing di grup tersebut tidak mudah."

Perlu diingat bahwa timnas Aljazair berada di Grup 10 pada putaran final Piala Dunia 2026, bersama timnas Argentina, Austria, dan Yordania, dan akan memulai turnamen dengan menghadapi juara dunia pada Rabu dini hari mendatang.