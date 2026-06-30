Dalam video... Hussein Abdelghani: Maroko kini menjadi pesaing... dan tim nasional Belanda takut padanya

Hussein Abdul Ghani, mantan bintang sepak bola Saudi, memuji tim nasional Maroko setelah berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dengan mengalahkan tim nasional Belanda.

Timnas Maroko lolos ke babak 16 besar Piala Dunia pada dini hari Selasa ini, setelah mengalahkan Belanda melalui adu penalti, menyusul hasil imbang 1-1 pada akhir waktu reguler dan perpanjangan waktu.

Abdul Ghani mengatakan dalam wawancara dengan program “Nadina” di saluran “MBC 1”: “Sejak awal Piala Dunia, kami sudah mengantisipasi hal ini dari tim yang memiliki potensi besar, mental pemenang, dan kepercayaan diri yang tinggi seperti timnas Maroko.”

Ia menjelaskan: “Kami menyaksikan pertandingan yang luar biasa dari timnas Maroko, yang bermain setara dengan Belanda, dan kini dipandang sebagai pesaing, bukan sekadar peserta. Apa yang terjadi tidak mengejutkan bagi siapa pun yang mengikuti sepak bola dan memahaminya dengan baik.”

Ia menambahkan: “Timnas Maroko bermain dengan gaya mereka sendiri, sebaliknya, justru Timnas Belanda yang mengubah taktiknya, bermain dengan gaya defensif sejak awal pertandingan, dan dikuasai oleh rasa hati-hati, rasa hormat, bahkan rasa takut terhadap Timnas Maroko.”

Dia menyimpulkan: “Kami menyaksikan kemunduran yang aneh dari timnas Belanda, serta keunggulan mental dan teknis para pemain Maroko di lapangan dibandingkan rekan-rekan mereka dari Belanda.”