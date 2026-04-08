Dalam video... Hussein Abdelghani: Al-Ahly dihancurkan oleh Al-Fayha... dan apa yang terjadi adalah bencana

Hussein Abdul Ghani, legenda Al-Ahli, melontarkan kritik pedas terhadap wasit dalam laga melawan Al-Fayha di Liga Roshen Saudi, dengan menegaskan bahwa timnya telah diperlakukan tidak adil.

Al-Ahli bermain imbang 1-1 dengan Al-Fayha dalam pertandingan yang digelar Rabu di Stadion Al-Majma'ah, pada pekan ke-29 Liga Roshen.

Pertandingan tersebut diwarnai oleh sejumlah keputusan wasit yang kontroversial, yang mendorong Al-Ahli untuk mengeluarkan pernyataan keras yang mengkritik wasit pertandingan, serta menuntut agar rekaman percakapan antara timnya dan wasit video (VAR) selama insiden-insiden tersebut diungkap.

Abdul Ghani mengatakan dalam wawancara dengan program "Nadina": "Apa yang terjadi pada Al-Ahli adalah bencana. Tim ini telah dipersiapkan sejak awal musim dan menunjukkan performa yang luar biasa, namun hak mereka untuk bersaing dirampas, baik disengaja maupun tidak."

Dia menambahkan: "Saya menyalahkan manajemen Al-Ahly karena tidak meminta wasit asing untuk memimpin pertandingan demi kepentingan klub, karena tim ini menjalani pertandingan yang mirip dengan final, sehingga wasit harus memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi."

Dia melanjutkan: "Saya melihat Al-Ahly telah dirugikan, dan tim ini mengalami banyak kesalahan sepanjang musim, hal ini menimbulkan tekanan pada para pemain, dan membuat mereka merasa tidak mendapatkan hak mereka."

Dia menyimpulkan: "Al-Ahli dicurangi dalam pertandingan ini, dan meskipun mereka tidak tampil sesuai ekspektasi secara teknis, namun ada dua tendangan penalti yang tidak diberikan kepada mereka. Yang pertama masih bisa diperdebatkan, sedangkan yang kedua tidak ada jalan keluarnya."

Perlu dicatat bahwa hasil imbang ini memperumit posisi Al-Ahli dalam perebutan gelar Liga Roshen, di mana mereka kini tertinggal 4 poin dari pemuncak klasemen Al-Nassr yang telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit, serta tertinggal 2 poin dari Al-Hilal yang menempati posisi kedua.