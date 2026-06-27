Dalam video... Hossam Hassan: Saya tidak bermain untuk meraih hasil imbang melawan Iran... dan saya tidak takut menghadapi Brasil dan Argentina

Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, menegaskan bahwa ia tidak bermain untuk meraih hasil imbang dalam pertandingan melawan Iran di Piala Dunia 2026, sambil menekankan bahwa ia tidak takut menghadapi tim-tim raksasa mana pun di turnamen tersebut.

Timnas Mesir berhasil meraih hasil imbang berharga 1-1 melawan Iran pada Sabtu pagi ini dalam pertandingan terakhir Grup 7, sehingga lolos sebagai runner-up dengan raihan 5 poin, di belakang Belgia yang memuncaki grup, berdasarkan selisih gol.

Tim Firaun akan bertanding melawan Australia pada Jumat malam mendatang di babak 32 besar turnamen ini, dan jika lolos, mereka akan menghadapi pemenang antara Argentina dan Cape Verde.

Hossam Hassan ditanya dalam konferensi pers pasca-pertandingan apakah timnas Mesir bermain untuk hasil imbang sejak Mohamed Salah ditarik keluar karena cedera pada babak kedua.

Hassan menjawab, “Kami adalah tim yang lebih unggul dalam pertandingan ini, baik saat Salah masih bermain maupun setelah ia diganti. Kami menguasai pertandingan hingga Ahmed Fathouh cedera, dan kami yang paling dekat dengan kemenangan.”

Ia menambahkan, “Kami bermain untuk meraih kemenangan dan telah melakukan segalanya. Saya tidak memikirkan lawan berikutnya; jika harus menghadapi Brasil, Jerman, Argentina, atau bahkan Belgia untuk kedua kalinya, kami tidak akan gentar.”

Pelatih asal Mesir itu menekankan bahwa semua tim yang lolos ke Piala Dunia adalah tim-tim yang kuat, dan fakta bahwa tim Australia berhasil mencapai babak kedua merupakan bukti kekuatan mereka.

Ia menutup pernyataannya terkait hal ini dengan mengatakan, “Tim mana pun yang sudah memastikan lolos sebelum pertandingan bisa saja bermain secara defensif, tetapi kami tidak melakukannya.”

Mengenai dampak cedera yang menimpa skuad tim, ia berkomentar, “Kami mengalami banyak cedera, tetapi jika saya takut akan absennya pemain mana pun saat itu, saya akan mengatakan bahwa saya tidak layak melatih tim nasional; saya memiliki pemain-pemain hebat yang mampu menggantikan mereka yang absen.”

Mohamed Salah dan Ahmed Fathou mengalami cedera dalam pertandingan hari ini, selain cedera yang dialami Hossam Abdel-Majeed dan Hamdi Fathi dalam pertandingan melawan Selandia Baru.

Selain itu, dipastikan Muhannad Lasheen tidak akan bermain dalam pertandingan melawan Australia karena skorsing.

Mengenai alasan sujudnya setelah gol Iran dianulir pada masa tambahan waktu babak kedua karena offside, ia mengatakan, “Pada pandangan pertama, saya melihat ada keputusan yang menguntungkan Mustafa Shubair serta offside yang dilakukan pemain Iran. Saya bersujud bersyukur kepada Allah setelah gol itu dianulir karena saya menolak kekalahan, dan karena saya berupaya lolos tanpa kekalahan.”