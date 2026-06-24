Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dalam video... Haiti mematahkan rekor tak terkalahkan Maroko yang bertahan sejak gol Cristiano Ronaldo

Morocco vs Haiti
Morocco
Haiti
World Cup
Colombia vs Portugal
Colombia
Portugal
C. Ronaldo
Maroko
Haiti
AS
Kolombia
Portugal

Haiti mengejutkan Maroko dengan mencetak gol pembuka

Tim nasional Haiti mengakhiri rentetan hasil gemilang Maroko di babak penyisihan grup Piala Dunia, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Kamis pagi ini, dalam rangkaian pertandingan putaran ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Haiti membuka skor melalui Leni Joseph pada menit kesepuluh, dengan sentuhan tumit yang membentur kiper Yassine Bono dan masuk ke gawang.

Baca juga

Maroko atau Brasil?.. Koeman mengomentari lawan Belanda berikutnya

Pelatih Iran: Kami mengalami ketidakadilan di Piala Dunia... dan pertandingan melawan Mesir akan menjadi pengecualian

Dengan gol tersebut, timnas Maroko untuk pertama kalinya tertinggal dalam skor pada babak penyisihan grup Piala Dunia, sejak pertandingan melawan Portugal pada 20 Juni 2018 di Piala Dunia Rusia, yang berakhir dengan kemenangan tim Eropa tersebut (1-0).

World Cup
Colombia crest
Colombia
COL
Portugal crest
Portugal
POR

Legenda Portugal, Cristiano Ronaldo, mencetak gol untuk tim tuan rumah pada menit ke-4 pertandingan tersebut.

Perlu diingat bahwa “Singa Atlas” mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan hasil imbang melawan Brasil (1-1), sebelum mengalahkan Skotlandia (1-0) pada putaran kedua.



Iklan