Dalam video... Haiti mematahkan rekor tak terkalahkan Maroko yang bertahan sejak gol Cristiano Ronaldo

Tim nasional Haiti mengakhiri rentetan hasil gemilang Maroko di babak penyisihan grup Piala Dunia, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Kamis pagi ini, dalam rangkaian pertandingan putaran ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Haiti membuka skor melalui Leni Joseph pada menit kesepuluh, dengan sentuhan tumit yang membentur kiper Yassine Bono dan masuk ke gawang.

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Dengan gol tersebut, timnas Maroko untuk pertama kalinya tertinggal dalam skor pada babak penyisihan grup Piala Dunia, sejak pertandingan melawan Portugal pada 20 Juni 2018 di Piala Dunia Rusia, yang berakhir dengan kemenangan tim Eropa tersebut (1-0).

Legenda Portugal, Cristiano Ronaldo, mencetak gol untuk tim tuan rumah pada menit ke-4 pertandingan tersebut.

Perlu diingat bahwa “Singa Atlas” mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan hasil imbang melawan Brasil (1-1), sebelum mengalahkan Skotlandia (1-0) pada putaran kedua.







