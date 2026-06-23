Dalam video... Haaland dan rekan-rekannya memeriahkan Piala Dunia dengan perayaan Viking yang ikonik

Pada malam sepak bola yang tak terlupakan di Piala Dunia 2026, tim nasional Norwegia tidak hanya meraih kemenangan atas Senegal di babak kedua fase grup, tetapi juga menampilkan pertunjukan bersejarah di luar lapangan, yang mencuri perhatian jutaan orang dengan apa yang mereka sebut sebagai “perayaan terindah dalam sejarah Piala Dunia”.

Segera setelah wasit meniup peluit akhir yang menandai kemenangan Norwegia, para pemain tim nasional berbaris di tengah lapangan dipimpin oleh Erling Haaland dan Martin Ødegaard. Kemudian ritual pun dimulai; pukulan teratur di dada, serta teriakan perang bersama yang menggemparkan, dalam pemandangan yang persis menyerupai apa yang dilakukan para pejuang Viking berabad-abad lalu.

Kisah Teriakan Legendaris

Perayaan ini bukanlah hal yang sembarangan; para sejarawan menceritakan bahwa para pejuang Viking, selama penaklukan laut mereka, berdiri di atas kapal kayu mereka dan melontarkan teriakan menggelegar tersebut untuk menebarkan ketakutan di hati musuh-musuh mereka, serta membangkitkan semangat para pejuang sebelum mendarat di pantai.

Orang Norwegia menghidupkan kembali warisan tersebut; irama yang sama, kekuatan yang sama, tatapan yang sama... Para pemain berubah menjadi prajurit, lapangan menjadi medan penaklukan, dan penonton menjadi saksi momen yang membawa kita kembali 1.000 tahun ke masa lalu.

Dunia bertepuk tangan untuk Viking

Cuplikan perayaan itu menyebar seperti api di rerumputan kering. Jutaan penayangan dalam hitungan jam, dan komentar dari seluruh penjuru dunia menyebutnya sebagai “perayaan ikonik Piala Dunia”, bahkan para pendukung Senegal, meski kecewa karena kekalahan, tetap bertepuk tangan untuk pemandangan yang megah itu.

Bahkan pelatih Norwegia mengatakan setelah pertandingan: “Kami ingin menunjukkan semangat kami. Kami adalah keturunan Viking, dan hari ini kami berjuang seperti mereka. Kemenangan ini untuk kami, dan perayaan ini untuk sejarah kami.”