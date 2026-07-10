Dalam video... Gol Ruiz menghadirkan rekor yang telah hilang selama seperempat abad bagi Spanyol

Gelandang Fabián Ruiz turut andil dalam pencapaian rekor bersejarah tim nasional Spanyol, setelah mencetak gol pertama “La Roja” ke gawang Belgia pada menit ke-30 dalam pertandingan antara kedua tim, hari Jumat ini, di babak perempat final Piala Dunia 2026.

Dengan gol tersebut, Spanyol menambah jumlah golnya menjadi 10 gol di Piala Dunia kali ini, mencapai angka tersebut untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 2002.

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Gol Ruiz juga mencatatkan prestasi bagi Paris Saint-Germain, karena pemain asal Spanyol itu menjadi pemain kedelapan dari klub Paris tersebut yang mencetak gol di Piala Dunia 2026, yang merupakan jumlah pemain pencetak gol terbanyak dari satu klub selama turnamen ini.

Timnas Spanyol lolos ke perempat final Piala Dunia setelah menang telak atas Austria (3-0) di babak 32 besar, lalu meraih kemenangan dramatis atas Portugal (1-0) di babak 16 besar.



