Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dalam video... Gol pertama Kongo di Piala Dunia kembali menandai kehadiran Liga Premier setelah 20 tahun

Portugal vs DR Congo
Portugal
DR Congo
World Cup
Y. Wissa
Portugal
Kongo - Kinshasa
AS

Republik Demokratik Kongo Akhirnya Mencetak Gol di Piala Dunia

 Tim nasional Republik Demokratik Kongo mencetak gol pertamanya dalam sejarah Piala Dunia, setelah menjebol gawang Portugal pada edisi kali ini.

Setelah tertinggal akibat gol João Neves di awal pertandingan yang digelar Rabu malam dalam rangka Grup 11, tim Kongo membalas melalui Yuan Wisa beberapa detik sebelum akhir babak pertama dengan sundulan yang apik, memanfaatkan kelengahan pertahanan lawan.

Wisa, yang bermain untuk Newcastle United, mencatatkan namanya dalam sejarah Republik Demokratik Kongo sebagai pencetak gol pertama tim Afrika tersebut di Piala Dunia, mengingat tim ini tidak mampu mencetak gol sama sekali dalam satu-satunya partisipasi mereka sebelumnya pada tahun 1974.

Jaringan "Opta" menyebutkan bahwa ini adalah pertama kalinya seorang pemain yang aktif di Liga Premier mencetak gol pertama untuk tim nasional tertentu di Piala Dunia sejak hal serupa dilakukan oleh pemain Australia Tim Cahill, mantan pemain Everton, pada tahun 2006.

World Cup
Portugal crest
Portugal
POR
Uzbekistan crest
Uzbekistan
UZB
World Cup
Colombia crest
Colombia
COL
DR Congo crest
DR Congo
COD

Menurut akun "Mister Ship", yang spesialis dalam statistik, Republik Demokratik Kongo harus menunggu 52 tahun setelah penampilan perdananya untuk mencetak gol, yang merupakan periode terlama kedua setelah Bolivia yang menunggu dari tahun 1930 hingga 1994.

Iklan