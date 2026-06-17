Tim nasional Republik Demokratik Kongo mencetak gol pertamanya dalam sejarah Piala Dunia, setelah menjebol gawang Portugal pada edisi kali ini.

Setelah tertinggal akibat gol João Neves di awal pertandingan yang digelar Rabu malam dalam rangka Grup 11, tim Kongo membalas melalui Yuan Wisa beberapa detik sebelum akhir babak pertama dengan sundulan yang apik, memanfaatkan kelengahan pertahanan lawan.

Wisa, yang bermain untuk Newcastle United, mencatatkan namanya dalam sejarah Republik Demokratik Kongo sebagai pencetak gol pertama tim Afrika tersebut di Piala Dunia, mengingat tim ini tidak mampu mencetak gol sama sekali dalam satu-satunya partisipasi mereka sebelumnya pada tahun 1974.

Jaringan "Opta" menyebutkan bahwa ini adalah pertama kalinya seorang pemain yang aktif di Liga Premier mencetak gol pertama untuk tim nasional tertentu di Piala Dunia sejak hal serupa dilakukan oleh pemain Australia Tim Cahill, mantan pemain Everton, pada tahun 2006.

Menurut akun "Mister Ship", yang spesialis dalam statistik, Republik Demokratik Kongo harus menunggu 52 tahun setelah penampilan perdananya untuk mencetak gol, yang merupakan periode terlama kedua setelah Bolivia yang menunggu dari tahun 1930 hingga 1994.