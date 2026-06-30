Dalam video... Gol penentu dari Haaland membawa Norwegia lolos ke babak 16 besar

Tim nasional Norwegia memastikan tempatnya di babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah meraih kemenangan menegangkan atas tim nasional Pantai Gading dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Selasa malam di Stadion Dallas, dalam rangka babak 32 besar ajang Piala Dunia tersebut.

Pertandingan ini berlangsung seru dan penuh serangan sejak menit-menit awal; ancaman serius pertama datang dari tim “Gajah” Pantai Gading pada menit ke-21, setelah Konan melakukan penetrasi apik di sisi kiri kotak penalti, melepaskan tendangan datar yang melintas tipis di samping tiang gawang Norwegia.

Bintang Erling Haaland mulai menonjol pada menit ke-37, saat ia melompat menyambut umpan silang yang akurat dan melepaskan sundulan, namun bola melambung lemah ke tangan kiper Fofana.

Norwegia tidak perlu menunggu lama; mereka membuka skor dengan cara yang luar biasa pada menit ke-39 melalui pemain muda Nosa, yang menerobos dengan terampil di sisi kiri dan melepaskan tendangan melengkung yang berhasil menggetarkan gawang Pantai Gading.

Dengan gol tersebut, Nosa (21 tahun dan 2 bulan) mencatatkan sejarah, menjadi pemain termuda yang mencetak gol untuk timnas Norwegia dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia. Prestasi ini tidak berhenti sampai di situ saja, ia juga menjadi pemain Norwegia kedua yang mencetak gol di babak gugur Piala Dunia sepanjang sejarah, dan yang pertama dalam 88 tahun, tepatnya sejak gol Arne Brøstad ke gawang Italia pada edisi 1938.

Norwegia nyaris menggandakan keunggulan dengan cepat pada menit ke-42, setelah Sorloth memberikan umpan sundulan kepada Haaland yang sama sekali tidak terkawal di dalam kotak penalti, namun tendangan Haaland membentur Sangari dan meleset tipis di samping tiang gawang. Di detik-detik terakhir babak pertama, Pantai Gading berusaha menyamakan kedudukan melalui sundulan Agbado usai tendangan bebas, namun bola meleset tipis di samping tiang gawang.

Di awal babak kedua, Pantai Gading menekan dengan keras dan membuang peluang emas untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-55, setelah Bebe memanfaatkan kekacauan pertahanan Norwegia dalam menghalau bola, sehingga ia berhadapan satu lawan satu dengan kiper, namun kiper Nylund tampil gemilang dalam menahan tendangan langsungnya.

Pada menit ke-67, Norwegia nyaris mengunci kemenangan dengan gol kedua, ketika Heigim melepaskan tendangan keras dari dalam kotak penalti, namun Diallo berhasil menghalau bola tepat di garis gawang.

Penampilan gemilang Diallo di lini pertahanan itu ia ubah sendiri menjadi gol penyama kedudukan untuk Pantai Gading pada menit ke-74; di mana ia menampilkan serangkaian gerakan menggiring bola yang memukau di sisi kanan kotak penalti, mengelabui pertahanan Norwegia sebelum melepaskan tendangan keras yang menggetarkan jala gawang, menyamakan kedudukan bagi “Gajah-Gajah”.

Di tengah serangan gencar kedua tim, “Si Penghancur” Haaland muncul pada menit ke-86 untuk berperan sebagai pahlawan, memanfaatkan umpan datar yang akurat dari rekan setimnya Berg, lalu dengan mudah menyarangkan bola ke gawang tanpa pengawalan, mencetak gol kemenangan yang menentukan bagi Norwegia di tengah sorak-sorai yang meriah.

Ini merupakan partisipasi keempat Norwegia dalam sejarahnya; di mana mereka berhasil mengulangi prestasi terbaiknya dengan mencapai babak 16 besar, seperti yang mereka lakukan di Piala Dunia Prancis 1998 (perlu dicatat bahwa mereka juga lolos ke babak ini pada edisi 1938, namun turnamen saat itu dimulai langsung dari babak 16 besar).

Dengan kemenangan berharga ini, Norwegia akan menghadapi laga sengit di babak 16 besar; di mana mereka akan berhadapan dengan raksasa Amerika Selatan, timnas Brasil, yang lolos setelah menyingkirkan timnas Jepang dengan skor (2-1).