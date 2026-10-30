Hansi Flick, pelatih Barcelona, tidak menutup kemungkinan untuk mendatangkan seorang bek tengah pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Rangkaian kemenangan Barcelona musim ini terhenti setelah menelan kekalahan dari Paris Saint-Germain dan Real Madrid.

Barcelona kini bersiap menghadapi Deportivo Alaves, besok Sabtu, pada pekan ke-11 kompetisi La Liga Spanyol.

Surat kabar AS memuat pernyataan Flick dalam konferensi pers, di mana ia berkata, "Apakah klub akan mendatangkan seorang bek tengah? Saya sudah membicarakan hal ini ketika bursa transfer dibuka, dan saya katakan bahwa kami selalu mencari yang terbaik bagi tim, dan bagaimana cara meningkatkannya."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

Ia melanjutkan, "Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Masih ada beberapa pekan sebelum bursa transfer musim dingin dibuka. Kami berbicara setiap hari mengenai banyak hal dengan Deco, Bojan, dan anggota staf teknis saya. Jika kami mampu melakukan sesuatu, mungkin kami akan melakukannya."

Mengenai kerapuhan sistem pertahanan, ia berkomentar, "Pada akhirnya, bertahan bukan hanya tanggung jawab lini belakang saja, tetapi penyerang pun turut terlibat dalam proses bertahan. Semua orang bertanggung jawab atas hal itu."

Ia menegaskan, "Pertama-tama, kami tidak boleh kehilangan bola dengan mudah. Kami kehilangan beberapa bola saat menghadapi Real Madrid, dan itu bukan hal yang baik. Hal itu biasa terjadi pada kami, dan kami harus bermain dengan lebih cerdas dan lebih fokus."

Ia menambahkan, "Ketika kami bertahan di dalam kotak penalti, penting juga untuk mengawal lawan dengan baik, dan hal itu pun tidak kami lakukan. Kami harus memperbaiki aspek-aspek ini. Kami melatihnya, memperhitungkannya, dan membicarakannya dengan para pemain."

Mengenai kegagalan Lamine Yamal dalam perebutan Ballon d'Or, ia berkomentar, "Harry Kane juga pantas memenangkannya. Anda tahu pendapat saya mengenai Lamine, saya yakin dia memiliki level yang layak untuk memenangkan penghargaan ini. Saya sudah mengatakan itu kepadanya dan kepada tim."

Flick melanjutkan, "Begitu pula Pau Cubarsi yang layak memenangkan penghargaan Kopa, sebab ia menampilkan musim yang luar biasa dan Piala Dunia yang mengagumkan."

Ia menyoroti, "Namun, apa yang saya lihat dan rasakan adalah bahwa saya sangat bangga terhadap Yamal. Reaksinya sangat baik, dan apa yang saya lihat dalam latihan adalah bahwa dia memiliki fokus yang tinggi. Begitulah cara para juara bersikap, dan saya sangat senang karena dia menempuh jalan ini dan memiliki mentalitas seperti ini."

Ia menutup, "Kami menerima hal itu. Dan saya senang bahwa babak ini telah berakhir, sehingga kami dapat fokus pada hal-hal yang sangat penting bagi kami."