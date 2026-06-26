Dalam video... Donis yakin bahwa pertandingan melawan Cape Verde adalah pertandingan terakhir di Piala Dunia!

Pelatih asal Yunani, Georgios Donis, yang menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Arab Saudi, meyakini bahwa pertandingan melawan Cape Verde di babak penyisihan grup Piala Dunia ini akan menjadi pertandingan terakhir "Al-Akhdar" di ajang Piala Dunia kali ini, menurut laporan televisi.

Timnas Saudi akan berhadapan dengan Cape Verde sebentar lagi di Stadion "NRG" di kota Houston, Amerika Serikat, dalam pertandingan ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Beberapa jam sebelum pertandingan, Abdulhadi Al-Mustadi, koresponden program “Dorina Ghair” di saluran “Al-Saudiya”, menegaskan bahwa Donis berpendapat bahwa timnas Saudi akan mengakhiri partisipasinya di Piala Dunia setelah menghadapi Cape Verde.

Ia menjelaskan: “Saya menghadiri konferensi pers dan sesi latihan, dan pelatih memberi kesan bahwa pertandingan hari ini akan menjadi pertandingan terakhir, di mana ia menunjukkan banyak pembenaran dan alasan dalam pernyataannya, dan hal ini terlihat jelas dari cara bicaranya.”

Pertandingan ini dianggap krusial bagi timnas Saudi, karena mereka harus menang untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia, sementara hasil imbang atau kekalahan berarti tersingkir dari Piala Dunia sebagai juru kunci grup.

Timnas Saudi saat ini menempati posisi keempat dan terakhir di Grup H, dengan raihan satu poin, tertinggal satu poin dari Uruguay dan Cape Verde, sementara Spanyol memimpin klasemen dengan raihan 4 poin.