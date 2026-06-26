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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dalam video... Donis yakin bahwa pertandingan melawan Cape Verde adalah pertandingan terakhir di Piala Dunia!

Cape Verde vs Saudi Arabia
Cape Verde
Saudi Arabia
World Cup
G. Donis
Tanjung Verde
Arab Saudi
AS
Yunani

"Al-Akhdar" tidak punya pilihan lain selain menang untuk lolos ke babak 32 besar

Pelatih asal Yunani, Georgios Donis, yang menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Arab Saudi, meyakini bahwa pertandingan melawan Cape Verde di babak penyisihan grup Piala Dunia ini akan menjadi pertandingan terakhir "Al-Akhdar" di ajang Piala Dunia kali ini, menurut laporan televisi.

Timnas Saudi akan berhadapan dengan Cape Verde sebentar lagi di Stadion "NRG" di kota Houston, Amerika Serikat, dalam pertandingan ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Beberapa jam sebelum pertandingan, Abdulhadi Al-Mustadi, koresponden program “Dorina Ghair” di saluran “Al-Saudiya”, menegaskan bahwa Donis berpendapat bahwa timnas Saudi akan mengakhiri partisipasinya di Piala Dunia setelah menghadapi Cape Verde.

Ia menjelaskan: “Saya menghadiri konferensi pers dan sesi latihan, dan pelatih memberi kesan bahwa pertandingan hari ini akan menjadi pertandingan terakhir, di mana ia menunjukkan banyak pembenaran dan alasan dalam pernyataannya, dan hal ini terlihat jelas dari cara bicaranya.”

Pertandingan ini dianggap krusial bagi timnas Saudi, karena mereka harus menang untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia, sementara hasil imbang atau kekalahan berarti tersingkir dari Piala Dunia sebagai juru kunci grup.

World Cup
Cape Verde crest
Cape Verde
CPV
Saudi Arabia crest
Saudi Arabia
KSA

Timnas Saudi saat ini menempati posisi keempat dan terakhir di Grup H, dengan raihan satu poin, tertinggal satu poin dari Uruguay dan Cape Verde, sementara Spanyol memimpin klasemen dengan raihan 4 poin.

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