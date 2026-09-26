Pelatih asal Yunani, Georgios Donis, arsitek timnas Arab Saudi, mengungkapkan kesedihannya meski meraih kemenangan besar atas Oman dalam turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Timnas Arab Saudi mengalahkan Oman dengan skor 3-0, pada pertandingan yang mempertemukan kedua tim hari Sabtu ini, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada matchday kedua fase grup turnamen Teluk tersebut.

Donis mengatakan dalam pernyataan kepada saluran "Abu Dhabi Sports" seusai pertandingan: "Pertama-tama, saya harus memberi selamat kepada para pemain dan suporter yang mendukung kami".

Ia menambahkan: "Pada babak pertama kami menampilkan performa yang bagus dan memiliki mentalitas yang baik, tetapi kami tidak memiliki mentalitas yang sama di babak kedua, di mana kami menyia-nyiakan banyak peluang".

Ia melanjutkan: "Saya sangat sedih karena kami kehilangan beberapa pemain, mulai dari Nawaf Al-Aqidi, juga Alaa (Al-Hajji) yang mungkin absen hingga akhir turnamen, dan (Hassan) Kadesh, serta (Mohammed) Al-Qahtani yang juga absen dari pertandingan".

Ia menegaskan: "Kami akan melihat masa depan kami, tetapi sangat penting bagi kami untuk berkembang, dan memiliki mentalitas yang sama sepanjang 90 menit".

Ia menuturkan: "Kami terus bekerja di setiap pertandingan, dan setiap hari, pada hal-hal taktis dan pergerakan, yang merupakan hal yang sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah hal-hal mental, dan agar para pemain memiliki kepercayaan diri yang lebih besar".

Ia menutup: "Kehadiran suporter adalah hal yang sangat penting bagi kami, saya menyukai atmosfer ini, dan sangat penting bagi kami untuk terus bermain dengan baik, serta mempertahankan kemenangan-kemenangan demi membuat mereka bahagia".

Perlu disebutkan bahwa timnas Arab Saudi menjadi tim pertama yang lolos ke babak semifinal turnamen "Khaleeji 27", dan hanya membutuhkan hasil imbang melawan Irak pada matchday ketiga, Selasa mendatang, untuk merebut puncak klasemen grup.