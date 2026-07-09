Dalam video... Bono mengakhiri rentetan kemenangan Prancis dalam adu penalti

Kiper Maroko yang tampil gemilang, Yassine Bono, mengakhiri rekor luar biasa timnas Prancis dalam adu penalti, setelah ia berhasil menahan tendangan Kylian Mbappé pada menit ke-28 dalam pertandingan antara kedua tim di babak perempat final Piala Dunia 2026, Kamis malam ini.

Mbappé mendapatkan tendangan penalti setelah dilanggar oleh bek timnas Maroko, Nasser Mazraoui, namun Bono berhasil dengan mudah menepis tendangan bintang Real Madrid tersebut.

Menurut situs "stats foot" Prancis, "Les Bleus" sebelumnya berhasil mencetak 17 tendangan penalti terakhir yang diberikan kepada mereka di berbagai kompetisi, sebelum Bono berhasil menghentikan tendangan Mbappé, sehingga mengakhiri rangkaian tersebut.

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Jaringan tersebut menambahkan bahwa pemain terakhir yang gagal mengeksekusi tendangan penalti untuk timnas Prancis, di berbagai kompetisi sebelum hari ini, adalah Karim Benzema saat menghadapi Wales pada 2 Juni 2021.

Perlu dicatat bahwa Maroko lolos ke perempat final setelah menghancurkan Kanada (3-0) di babak 16 besar, sementara Prancis mengalahkan Paraguay dengan susah payah (1-0).



