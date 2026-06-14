Dalam video... Bintang Maroko: Kami tidak akan menyesal... dan Brasil tidak membuat kami takut

Shamsuddin Talbi, bintang tim nasional Maroko, mengatakan bahwa mereka tidak menyesal setelah gagal meraih kemenangan atas Brasil.

Maroko memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan hasil imbang 1-1 melawan Brasil, meskipun tim Atlas telah unggul lebih dulu melalui gol Ismail Saibari pada menit ke-21.

Talbi menambahkan, dalam pernyataan kepada media yang disiarkan oleh saluran Hesport di YouTube, "Tentu saja kami ingin memenangkan pertandingan ini, dan ada peluang untuk menang."

Dia melanjutkan, "Saya tidak akan mengatakan ada penyesalan, kami bermain dengan intensitas tinggi di awal, dan terus menekan di babak kedua, sayangnya, kami tidak mencetak gol kedua."

Mengenai pemain Brasil Vinícius Júnior yang meraih penghargaan Man of the Match, ia berkomentar, "Kami tahu dia memiliki kualitas tinggi dan merupakan pemain hebat, namun saat ini, saya tidak tahu apakah dia layak menjadi Man of the Match atau tidak."

Dia menegaskan, "Kami tidak merasa takut terhadap timnas Brasil, karena kami juga memiliki pemain-pemain yang tepat, dan kami tidak bisa takut pada Brasil atau tim mana pun."

Shamsseddine Talbi menyimpulkan, "Kami di sini untuk melangkah sejauh mungkin dalam turnamen ini."