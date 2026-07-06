Dalam video... Bintang Brasil itu menangis tersedu-sedu di siaran langsung setelah mimpinya pupus

Bintang Brasil Casemiro berusaha menahan air matanya saat berbicara tentang tersingkirnya timnas negaranya dari Piala Dunia oleh Norwegia.

Timnas Brasil mengalami kekalahan mengejutkan dengan skor 1-2 dari Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia.

Kesedihan terlihat jelas di wajah para pemain timnas Brasil setelah peluit akhir dibunyikan, dan Casemiro menjadi salah satu pemain yang paling terpukul setelah tim Samba tersingkir.

Casemiro, mantan bintang Manchester United, nyaris menangis saat diwawancarai oleh saluran CazeTV setelah pertandingan.

Air mata mulai berlinang di matanya saat salah satu pewawancara mulai mengajukan pertanyaan kepadanya, hingga ia hampir tidak mampu menjawab.

Suaranya hampir tertahan saat mencoba menjawab, sambil menutupi wajahnya dengan tangannya, sebelum kedua jurnalis yang mewawancarainya terpaksa menghiburnya.

Surat kabar The Sun memuat pernyataan Casemiro, di mana ia mengatakan, “Sulit bagi saya untuk menemukan kata-kata pada saat ini. Memenangkan Piala Dunia selalu menjadi impian saya.”