Dalam video... Badai Meksiko mengalahkan Ekuador dan kini menanti Inggris atau kejutan dari Afrika

Tim nasional Meksiko menyingkirkan tim nasional Ekuador dari babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah mengalahkannya dengan skor 2-0 dalam pertandingan yang digelar Rabu pagi ini di Stadion Azteca.

Tim tuan rumah pun memastikan tempatnya di babak 16 besar, di mana mereka akan menunggu pemenang dari pertandingan antara Inggris dan Republik Demokratik Kongo, yang akan digelar malam ini.

Pertandingan antara Meksiko dan Ekuador tertunda selama satu jam penuh akibat badai petir dan cuaca buruk; ini merupakan pertandingan pertama di edisi ini yang tertunda dari jadwal semula, sementara pertandingan Prancis melawan Irak di babak penyisihan grup sempat dihentikan di antara babak pertama dan kedua karena alasan yang sama.

Seperti yang sudah diperkirakan, timnas Meksiko memulai pertandingan dengan agresif. Hanya tujuh menit setelah peluit kick-off, Raúl Jiménez nyaris mencetak gol pertama melalui sundulan, namun bola melebar tipis di sebelah tiang kanan gawang tim Amerika Latin tersebut.

Penyerang Ekuador, John Yeboah, membalasnya dengan tendangan keras yang melebar tipis di sebelah tiang kanan gawang Meksiko pada menit ke-18.

Tim tuan rumah semakin meningkatkan tekanan serangannya, dan pada menit ke-22, Julián Quionones memecah kebuntuan Ekuador dengan gol dari tendangan keras ke sudut sempit, setelah berlari sendirian dari tengah lapangan memanfaatkan umpan terobosan.

Tim Meksiko tidak mengendurkan serangan setelah unggul, melainkan terus menekan dengan keras untuk mencetak gol kedua, dan keinginan mereka terwujud pada menit ke-32 ketika Keniounis memberikan umpan kepada Jiménez di tepi kotak penalti, yang kemudian melepaskan tendangan keras lainnya yang mendarat di sudut kiri atas gawang.

Performa tim Meksiko menurun di babak kedua, di mana mereka berusaha mempertahankan keunggulan untuk lolos ke babak 16 besar.

Pada menit ke-67, tuan rumah menciptakan peluang paling berbahaya di babak kedua, saat César Montes melompat tinggi untuk menyundul bola tendangan sudut, namun kiper Ekuador berhasil menepisnya dan mengarahkan bola ke tendangan sudut lagi.

Yang menarik, pemain yang sama mengulangi upaya sundulannya sekali lagi pada menit yang sama, namun kali ini bola melintas di samping tiang kiri.

Di sisi lain, Kevin Rodríguez membuang peluang paling berbahaya Ekuador di babak kedua, setelah tendangannya melebar tipis di samping tiang gawang saat kiper Meksiko keluar dari gawangnya.

Timnas Ekuador pun mengakhiri pertandingan dengan sepuluh pemain setelah Piero Hincapie diusir dengan kartu merah langsung pada masa injury time karena menutup mulutnya saat melontarkan kata-kata kasar kepada salah satu pemain Meksiko selama pertengkaran di antara mereka, yang dikenal sebagai aturan Vinicius.