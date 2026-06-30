Dalam video... Atef: Inzaghi tetap bersama Al-Hilal... dan membutuhkan 15 pemain baru!

Ahmad Ateef, mantan bintang sepak bola Saudi, menegaskan bahwa Simone Inzaghi asal Italia, pelatih kepala tim Al-Hilal, akan tetap bersama "Al-Za'im" pada musim depan.

Klub Al-Hilal, hari ini Selasa, mengumumkan program persiapan tim untuk musim baru, yang akan dimulai di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, Sabtu mendatang, sebelum bertolak ke Austria untuk menjalani pemusatan latihan di luar negeri antara tanggal 15 Juli dan 3 Agustus.

Dalam pernyataannya kepada program “Dorina Ghair” di saluran “Al-Saudiyah”, Ateef mengatakan, “Para pendukung Al-Hilal telah memberikan kepercayaan penuh kepada Inzaghi; selama pemusatan latihan telah diumumkan beserta tanggal dan durasinya, maka ia akan tetap bersama tim.”

Ia menambahkan: “Saya tetap pada pendapat saya bahwa Inzaghi tidak cocok dengan gaya permainan Al-Hilal, kecuali jika ada 15 pemain dalam tim yang diganti, agar ia dapat menerapkan gayanya.”

Ia melanjutkan: “Ini adalah kesempatan terakhir Inzaghi bersama Al-Hilal, dan saya yakin tim akan tetap menggunakan gaya permainan yang sama seperti musim lalu, dan tidak akan berubah.”

Ia melanjutkan: “Ada perbedaan antara Richard Hughes, direktur olahraga baru, dan Inzaghi. Hughes mendatangkan pemain-pemain yang bermain dengan formasi 4-3-3 dan menguasai bola, berbeda dengan Inzaghi yang lebih mengandalkan serangan balik.”

Dia menyimpulkan: “Ini akan menjadi masalah, mengingat adanya pertentangan antara gagasan pelatih dan direktur olahraga; dan salah satu dari mereka harus mengesampingkan gagasannya demi mencapai kesepakatan dengan yang lain.”

Laporan media sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa Hughes-lah yang akan memimpin bursa transfer musim panas di klub Al-Hilal, namun melalui para asistennya, dengan ketentuan bahwa ia akan secara resmi menjabat sebagai direktur olahraga setelah hengkang dari Liverpool pada September mendatang.