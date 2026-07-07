Influencer asal Amerika Serikat, Darren Jason Watkins Jr., yang dikenal dengan nama "Speed", menjadi sorotan selama pertandingan antara Mesir dan Argentina di Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir berhadapan dengan timnas Argentina, hari Selasa ini, di Stadion Atlanta, pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Pada menit ke-21 pertandingan, timnas Argentina mendapat tendangan penalti yang dieksekusi oleh Lionel Messi, namun kiper Mesir, Mustafa Shubair, berhasil menahannya dengan gemilang.

Speed membagikan sebuah video melalui akun pribadinya di platform “X”, yang memperlihatkan reaksinya saat Messi mengeksekusi tendangan penalti tersebut.

Video tersebut memperlihatkan influencer asal Amerika itu sedang duduk tepat di belakang gawang Shubair, sambil memanggil sang bintang Argentina dan meminta dia untuk menatapnya guna mengalihkan konsentrasinya.

Segera setelah kiper Mesir itu berhasil menahan tendangan penalti Messi, Speed mengungkapkan keterkejutannya, terutama karena ini adalah kali kedua sang bintang Argentina gagal mencetak gol dari tendangan penalti dalam edisi Piala Dunia kali ini.

Perlu dicatat bahwa “La Pulga” kini menjadi pemain dengan jumlah tendangan penalti yang paling banyak gagal di sepanjang sejarah Piala Dunia, yaitu sebanyak 4 kali, sementara Mustafa Shubair menjadi kiper kedua yang berhasil menahan dua tendangan penalti dalam edisi Piala Dunia yang sama.