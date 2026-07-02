Dalam video... Apakah Federasi akan bernegosiasi dengan pelatih yang sudah pensiun?

Berbagai laporan media mengungkap kemungkinan gagalnya negosiasi klub Al-Ittihad dengan salah satu pelatih untuk memimpin tim pada musim depan, sebagai pengganti pelatih asal Portugal Sergio Conceição, karena sang pelatih telah pensiun secara permanen dari dunia sepak bola.

Klub Al-Ittihad sedang mencari pelatih baru untuk memimpin tim pada musim depan, setelah pemecatan pelatih asal Portugal, Sergio Conceição, dari jabatannya pada akhir musim lalu, akibat hasil yang buruk.

Laporan media menyebutkan bahwa klub Al-Ittihad telah memulai negosiasi dengan Javier Aguirre, pelatih tim nasional Meksiko, untuk memimpin tim pada musim depan, setelah ia menyelesaikan tugasnya bersama tim nasional negaranya di Piala Dunia 2026.

Namun, jurnalis Meksiko Fernando Cevallos mengungkapkan niat Aguirre untuk pensiun secara permanen dari dunia sepak bola setelah menyelesaikan perjalanannya di Piala Dunia 2026.

Sivalos mengatakan, dalam wawancara dengan program "Dorina Ghir" di saluran "Al-Saudiya": "Kontrak Aguirre dengan tim nasional Meksiko akan berakhir setelah Piala Dunia, karena ia ingin pensiun setelah turnamen tersebut berakhir, bahkan jika ia memenangkannya."

Ia menambahkan: “Namun, berdasarkan pengetahuanku tentang Javier Aguirre, segala kemungkinan bisa terjadi. Ia mungkin berubah pikiran, karena ia adalah pelatih yang mencintai lapangan dan sesi latihan. Jika ia menerima tawaran yang bagus, ditambah dengan popularitas dan tradisi panjang klub Al-Ittihad, maka segala kemungkinan bisa terjadi.”

Agiri sedang mempersiapkan tim nasional Meksiko untuk menghadapi pertandingan sengit di babak 16 besar, saat mereka akan berhadapan dengan tim nasional Inggris, Senin dini hari mendatang, di Stadion Azteca.