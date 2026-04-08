Dalam video... Al-Nusairi mengomentari dua golnya di Neom... dan memberi janji kepada para pendukung Al-Ittihad

Penyerang Al-Ittihad Jeddah asal Maroko, Youssef El-Nassiri, mengomentari dua gol yang dicetaknya saat menghadapi Neom di Liga Roshen Saudi.

Al-Nusairi mencetak gol pertama dan kedua Al-Ittihad dalam kekalahan 3-4 dari Neom, hari Rabu, di Stadion Pangeran Abdullah Al-Faisal di Jeddah, pada putaran ke-29 Liga Roshen.

Al-Nusairi mengatakan dalam wawancara dengan saluran "Thamaniya" setelah pertandingan: "Saya mengucapkan terima kasih kepada para pendukung yang hadir bersama kami, dan kepada para pemain yang telah memberikan segalanya. Kami berusaha untuk membalikkan keadaan, tetapi kami tidak berhasil melakukannya."

Dia menambahkan: "Kami kurang fokus dalam pertandingan ini. Mereka memanfaatkan celah yang kami miliki dan mencetak dua gol darinya. Memang benar kami berhasil mengejar ketertinggalan dan mencetak gol ketiga, tetapi fokuslah yang kurang dari kami."

Dia menyimpulkan: "Saya sangat senang berada di klub Al-Ittihad, ini adalah klub yang sangat besar, dan saya berterima kasih kepada mereka atas sambutan yang mereka berikan kepada saya sejak hari pertama, dan kami akan memberikan yang terbaik dalam pertandingan-pertandingan mendatang untuk meraih hasil yang positif."

Ini adalah brace pertama bagi penyerang asal Maroko tersebut bersama Al-Ittihad, dan yang pertama dalam kurun waktu sekitar 6 bulan, tepatnya sejak ia melakukannya bersama Fenerbahçe saat menghadapi Gaziantep, pada 27 Oktober lalu, di pekan ke-10 Liga Turki.

Al-Nassiri akan memulai perjalanannya bersama Al-Ittihad di babak kualifikasi Liga Champions Asia Elite, saat menghadapi Al-Wahda dari Uni Emirat Arab, Selasa mendatang, di babak 16 besar.