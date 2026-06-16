Dalam video... Al-Jaber: Renard akan memimpin Tunisia dengan visa Saudi... dan Abdulghani: Bukan pilihan terbaik

Hussein Abdul Ghani, mantan bintang sepak bola Saudi, mengkritik keputusan penunjukan pelatih Prancis Hervé Renard sebagai direktur teknis tim nasional Tunisia untuk sisa perjalanan mereka di Piala Dunia 2026, menggantikan pelatih yang dipecat, Sabri Lamouchi.

Federasi Sepak Bola Tunisia, hari Selasa ini, mengumumkan penunjukan Renard sebagai direktur teknis "El-Nisour", hingga akhir perjalanan tim nasional di Piala Dunia 2026, menggantikan Sabri Lamouchi yang diberhentikan dari jabatannya setelah kekalahan 1-5 dari Swedia.

Hussein Abdulghani berpendapat bahwa Renard bukanlah pilihan ideal bagi timnas Tunisia, di mana ia menekankan perlunya mengandalkan salah satu pelatih lokal, mengingat waktu yang semakin sempit menjelang dua pertandingan terakhir di babak penyisihan grup Piala Dunia.

Abdul Ghani mengatakan dalam wawancara dengan program “Nadina” di saluran “MBC 1”: “Saya tidak tahu seberapa dalam pemahaman Tuan Renard tentang sepak bola Tunisia, tetapi saya lebih memilih agar pelatihnya berasal dari dalam negeri, terutama karena penunjukannya dilakukan di tengah-tengah turnamen.”

Ia menambahkan: “Jika kita bicara secara logis, pengaruhnya dari segi psikologis akan lebih besar daripada dari segi teknis, karena ia tidak akan mengubah apa pun dalam satu atau dua hari, tetapi kejutan ini mungkin berdampak positif bagi para pemain.”

Sementara itu, Sami Al-Jaber, legenda sepak bola Saudi, menyindir penunjukan Renard sebagai pelatih timnas Tunisia di Piala Dunia, dengan berkomentar: “Renard pergi ke Amerika dengan visa dari timnas Saudi, bukan Tunisia.”

Al-Jaber juga menyebutkan bahwa Renard hampir saja memimpin tim nasional Saudi di Piala Dunia 2026, namun ia dipecat dari jabatannya kurang dari dua bulan sebelum turnamen dimulai, dan digantikan oleh pelatih asal Yunani, Georgios Donis.