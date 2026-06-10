Dalam video... Al-Jaber: Peluang tim-tim Arab di Piala Dunia cukup bagus... dan Maroko adalah satu-satunya pengecualian

Sami Al-Jaber, legenda sepak bola Saudi, menilai peluang semua tim Arab di Piala Dunia 2026 cukup baik, dengan menyebutkan bahwa tim nasional Maroko merupakan satu-satunya pengecualian.

Piala Dunia 2026 akan dimulai hari ini, Kamis, dengan pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan, yang diikuti oleh 48 tim, termasuk 8 tim Arab untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia.

Al-Jaber mengatakan dalam wawancara dengan program "Nadina" di saluran "MBC 1": "Peluang terbuka bagi semua tim Arab, karena tidak ada lagi perbedaan teknis yang besar dalam sepak bola, terutama karena sebagian besar bintang tim-tim besar sedang tidak dalam performa terbaiknya."

Dia menambahkan: "Tim-tim Arab menghadapi tantangan besar, dan ada faktor cuaca, yang merupakan faktor penting yang akan membantu semua tim Arab tanpa kecuali."

Dia melanjutkan: "Selain itu, tekanan pada semua tim Arab lebih ringan, mengingat mereka tidak diunggulkan untuk meraih prestasi besar, dan cukup puas dengan impian lolos ke babak 32 besar, kecuali tim Maroko yang menaikkan standar ambisi setelah Piala Dunia 2022."

Dia menyimpulkan: "Saya sangat optimis dengan tim-tim Arab kita, mengingat sepak bola tidak lagi memiliki perbedaan yang begitu besar antara tim-tim seperti di masa lalu. Oleh karena itu, jika mereka tidak berhasil lolos ke babak 32 besar, mereka harus menjadi lawan yang tangguh di babak grup."

Perlu diingat bahwa timnas Maroko berhasil lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2022, menjadi tim Arab dan Afrika pertama yang mencapai prestasi ini, sebelum kalah dari Prancis dan Kroasia serta finis di posisi keempat.