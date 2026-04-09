Seorang pakar hukum menegaskan bahwa pemain Al-Ahli Jeddah asal Inggris, Ivan Toney, dan pemain asal Brasil, Galeno, tidak akan dijatuhi sanksi skorsing atas pernyataan mereka yang mengkritik wasit setelah pertandingan melawan Al-Fayha di Liga Roshen Saudi, berkat intervensi klub-klub Al-Hilal, Al-Nassr, dan Al-Ittihad.

Al-Ahli bermain imbang 1-1 dengan Al-Fayha dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Rabu di Stadion Kota Al-Majma'ah, pada putaran ke-29 Liga Roshen.

Setelah pertandingan berakhir, baik Tony maupun Galino melancarkan serangan keras terhadap wasit pertandingan, dan menegaskan bahwa wasit keempat memberitahu mereka untuk fokus hanya pada Liga Champions Asia Elite tanpa Liga Roshen, hal yang dikonfirmasi oleh pelatih mereka asal Jerman, Matthias Jaissle.

Namun, laporan media menegaskan bahwa Komite Wasit Utama tidak menemukan bukti dalam rekaman suara wasit—yang didengarkan setelah pertandingan—yang membuktikan kesalahan wasit keempat atau membenarkan ucapan kalimat tersebut, sehingga membantah klaim kedua pemain dan membuat mereka berisiko terkena sanksi.

Ahli hukum Ahmed Al-Sheikhi menegaskan, dalam pernyataannya kepada program "Nadina", bahwa kedua pemain tersebut tidak akan dikenai skorsing akibat pernyataan tersebut, dan sanksi yang akan dijatuhkan hanyalah berupa denda, dengan mengacu pada beberapa kasus serupa di masa lalu.

Al-Sheikhi mengatakan: "Ada contoh yang sangat mirip dengan kasus para pemain Al-Ahli, seperti pernyataan pelatih Al-Nassr, (Georgi) Jesus, mengenai kekuatan politik Al-Hilal, di mana sanksi yang dijatuhkan relatif ringan, yaitu 30 ribu riyal, karena memicu reaksi publik."

Dia menambahkan: "Demikian pula, Al-Hilal mengeluarkan pernyataan menentang Komite Wasit dan Federasi Sepak Bola Saudi, dan menggambarkan kesalahan wasit sebagai mencurigakan. Komite menganggap hal itu sebagai penghinaan terhadap opini publik, dan menjatuhkan denda sebesar 80 ribu riyal kepada klub."

Dia melanjutkan: "Demikian pula di klub Al-Ittihad, Dominguez Suarez dikenakan denda sebesar 20 ribu riyal, dan sebelumnya, Hamed Al-Balawi juga dikenakan denda."

Dia melanjutkan: "Berdasarkan sanksi-sanksi tersebut, diperkirakan sanksi terhadap para pemain Al-Ahli akan serupa, yaitu hanya berupa denda uang, tidak lebih dari itu. Saya tidak mengharapkan adanya skorsing terhadap para pemain."

Dia menambahkan: "Adapun terkait pernyataan Al-Ahly, tampaknya tidak akan ada sanksi yang dijatuhkan atas hal itu, mengingat banyaknya pernyataan serupa yang dilontarkan musim ini mengenai wasit, yang semuanya berlalu tanpa sanksi."