Fahd Al-Harifi, mantan bintang sepak bola Saudi, melontarkan kritik tajam kepada Georgios Donis, pelatih tim nasional Saudi asal Yunani, dengan menyatakan bahwa Donis telah membuat "Al-Akhdar" mundur 20 tahun ke belakang, menyusul kekalahan telak dari Spanyol di Piala Dunia 2026.

Timnas Saudi kalah 0-4 dari timnas Spanyol dalam pertandingan yang digelar hari Minggu ini di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, AS, pada putaran kedua fase grup Piala Dunia 2026.

Al-Harifi mengatakan dalam wawancara dengan program “Dorina Ghair” di saluran “Al-Saudiya”: “Para pemain mungkin menanggung sebagian besar tanggung jawab atas kekalahan ini, tetapi mereka bukanlah penyebab utamanya. Saya yakin staf teknis dan kebijakan manajemenlah yang harus bertanggung jawab lebih besar.”

Ia menjelaskan: “Tidak masuk akal jika pelatih memainkan pertandingan persahabatan dengan cara tertentu, lalu saat menghadapi Spanyol bermain dengan cara lain, karena ia takut pada tim nasional Spanyol, dan membuat para pemain pun takut menghadapi pertandingan tersebut.”

Dia menambahkan: “Masalahnya bukan pada penambahan jumlah pemain atau mundur ke pertahanan yang terlambat. Seandainya tim nasional Saudi bermain dengan gaya mereka sendiri, baik itu formasi 4-4-2 maupun 4-3-3, babak pertama tidak akan berakhir dengan skor 3-0. Kami kebobolan 3 gol dalam 20 menit padahal kami bermain dengan 7 pemain bertahan.”

Dia melanjutkan: “Dengan cara dan gaya bermain seperti ini, kami seolah kembali 20 tahun ke belakang, di mana kami terus-menerus diserang selama 90 menit di setengah lapangan kami sendiri, dan dengan kesalahan-kesalahan seperti ini.”

Dia pun bertanya: “Apakah ini profesional jika saya mendatangkan pelatih dari Teluk dan memberinya tanggung jawab Piala Dunia hanya 12 atau 15 hari sebelum turnamen dimulai?”

Dia melanjutkan: “Federasi Sepak Bola Saudi telah mengganti banyak pelatih, dan 90% pemain tidak memiliki budaya dan kemampuan yang memadai; kami terlambat dalam hal naturalisasi, dan kami menderita kekurangan talenta.”

Dia menyimpulkan: “Ini adalah pertandingan terburuk bagi tim nasional Saudi dalam sejarah Piala Dunia; tim nasional Spanyol menjalani pertandingan ini seolah-olah itu adalah sesi latihan atau pertandingan persahabatan.”