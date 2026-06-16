Dalam video... Al-Harifi: Donis gagal dalam ujian sesungguhnya... dan Uruguay adalah tim terlemah

Fahd Al-Harifi, legenda sepak bola Saudi, melancarkan serangan keras terhadap Georgios Donis asal Yunani, pelatih tim nasional Saudi, dengan menilai bahwa Donis telah gagal dalam ujian sesungguhnya, setelah timnya bermain imbang melawan Uruguay di Piala Dunia 2026.

Timnas Saudi gagal mempertahankan keunggulannya, sehingga berakhir imbang 1-1 dengan tim Uruguay, pada Selasa dini hari, di Stadion Hard Rock, Miami, dalam pertandingan pertama babak penyisihan grup Piala Dunia.

Al-Harifi mengatakan dalam wawancara dengan program “Dorina Ghair” di saluran “Al-Saudiya”: “Sebelum pertandingan, kami berharap bisa mendapatkan satu poin, tetapi kemudian kami menyadari bahwa kemenangan sebenarnya ada dalam jangkauan jika kami terus menekan, dan saya yakin Donis gagal dalam ujian sesungguhnya.”

Ia menambahkan: “Masalah kami sebagai orang Saudi adalah kami mudah puas dengan apa pun, dan hal inilah yang membuat kami selalu terjebak dalam lingkaran setan yang sama, tanpa bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kami sebelumnya.”

Ia menjelaskan: “Kami telah mencapai tahap di mana semua tim nasional harus waspada menghadapi kami, baik dari segi kekuatan liga (Saudi), nama-nama besar, maupun reputasi global yang membuat lawan-lawan kami waspada.”

Dia melanjutkan: “Inilah yang terjadi dalam pertandingan tersebut, namun Donis bermain dengan cara yang berbeda dari yang dia tunjukkan dalam pertandingan persahabatan, di mana kami melihat tekanan tinggi, dan tim memiliki keberanian serta karakter, hal yang tidak terjadi dalam pertandingan resmi.”

Dia melanjutkan: “Dalam pertandingan resmi, kami menemukan pertahanan yang terlambat secara aneh, ada keterlambatan dalam pergantian pemain, pemilihan pemain yang kurang tepat, serta kelelahan fisik akibat tidak dilakukannya pergantian pemain lebih awal untuk menyegarkan permainan.”

Dia melanjutkan: “Alasan-alasan ini membuat penampilan kami di babak kedua kurang memuaskan. Oleh karena itu, saya puas dengan hasilnya, tetapi dari segi performa, seharusnya bisa lebih baik dari ini, karena kami bermain melawan tim terlemah di grup.”

Dia menyimpulkan: “Ini adalah tim terlemah di grup ini, dan pertandingan-pertandingan mendatang akan membuktikan perkataanku. Mereka tidak menjalani pertandingan persahabatan sama sekali, memiliki banyak pemain yang absen, masalah di ruang ganti, dan di lapangan tampak tidak terbiasa dengan atmosfer pertandingan.”

Perlu diingat bahwa tim nasional Saudi berada di Grup H Piala Dunia, bersama Uruguay, Spanyol, dan Cape Verde, dan setiap tim kini mengoleksi satu poin setelah berakhirnya putaran pertama.