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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dalam video: Al-Faraj: Al-Hilal melepaskan spirit Premier League, dan pamerkan ototnya di hadapan Al-Ahli!

Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Saudi Pro League
Arab Saudi

"Sang Pemimpin" meraih kemenangan telak

Jurnalis Arab Saudi, Waleed Al-Farraj, memuji klub Al-Hilal setelah kemenangan besar mereka dalam laga El Clasico atas rival tradisional mereka, Al-Ahli.

Al-Hilal menang atas Al-Ahli dengan skor 3-0, dalam pertandingan tunda dari pekan ketiga Liga Roshn, yang mempertemukan kedua tim pada hari Selasa di Stadion Kingdom Arena, di ibu kota Arab Saudi, Riyadh.

Al-Farraj mengatakan dalam pembukaan programnya "Rotana Sport ma'a Waleed" setelah pertandingan: "Al-Hilal melepaskan jiwa Premier League yang ada di dalam dirinya, tidak ada ungkapan lain selain ini, karena Al-Hilal tampil dengan cara yang tidak kita lihat sejak lama."

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Ia menambahkan: "Al-Hilal menang atas Al-Ahli dengan tiga gol tanpa balas, dan para pemain baru mulai menunjukkan sentuhannya, seperti (Crysencio) Summerville yang mencetak assist dan gol, serta (Ollie) Watkins yang mencetak gol ketiga pada penampilan pertamanya di Liga Roshn."

Saudi Pro League
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Al Shabab
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Al Hilal
HIL
Saudi Pro League
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Al Ahli
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Al Riyadh
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Ia melanjutkan: "Itu adalah pertandingan besar, dengan pemandangan indah di tribun Stadion Kingdom Arena, di mana para suporter Al-Hilal membuat tifo yang muncul di keempat sisi stadion, sehingga di setiap sisinya terdapat bentuk yang berbeda."

Ia menutup: "Itu adalah pertandingan unjuk kekuatan dari Al-Hilal, baik dari segi suporter maupun ketajaman mencetak gol, dan untuk pertama kalinya para suporternya merasakan sedikit ketenangan, dengan tim yang menang dan naik ke puncak Liga Roshn, unggul selisih gol atas Al-Nassr."

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