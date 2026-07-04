Dalam video... Al-Da'ee: Keberadaan Inzagi di Al-Hilal adalah malapetaka... dan dia akan hengkang setelah setengah musim

Mohammed Al-Da'ei, legenda Al-Hilal, melontarkan kritik tajam kepada Simone Inzaghi, pelatih asal Italia tim tersebut, dengan menyatakan bahwa keberadaannya di jabatan itu akan menjadi malapetaka bagi "Al-Zaeem".

Beberapa laporan sebelumnya telah memprediksi kepergian Inzaghi dari Al-Hilal setelah berakhirnya musim lalu, menyusul kegagalan merebut gelar Liga Saudi dan Liga Champions Asia, sebelum klub mengumumkan bahwa ia akan memimpin persiapan tim untuk musim baru.

Al-Da’ei mengatakan dalam wawancara dengan program “Dorina Ghair” di saluran “Al-Saudiya”: “Gaya permainan Inzaghi tidak cocok untuk Al-Hilal, dan sepanjang sejarah klub, mereka tidak pernah bermain dengan cara seperti itu.”

Ia menambahkan: “Bahkan jika klub mendatangkan pemain-pemain terbaik untuk Inzaghi, ia akan tetap bersikeras pada gaya permainannya, demi meyakinkan dunia bahwa itulah cara yang benar, dan ia telah kehilangan tiga gelar pada musim lalu karena gaya tersebut.”

Ia melanjutkan: “Dia mungkin bisa memenangkan turnamen jangka pendek, seperti Piala Khadim Al-Haramain Al-Sharifin dan Piala Super Saudi, tetapi memenangkan Liga Saudi dan Liga Champions Asia untuk tim-tim elit akan sulit.”

Dia melanjutkan: “Semua orang tahu pendapat saya, yaitu bahwa Inzaghi harus pergi hari ini sebelum besok, dan jika dia tetap tinggal, itu akan menjadi malapetaka, karena penderitaan akan berlanjut di musim depan.”

Mengenai kabar yang menyebutkan keinginan Inzaghi agar Salem Al-Dossari, kapten tim, hengkang, Al-Da’i mengatakan: “Dia adalah salah satu legenda dan bintang sepak bola Saudi, dan manajemen Al-Hilal harus mempertahankannya.”

Dia menambahkan: “Inzaghi mungkin akan hengkang dari Al-Hilal setelah akhir babak pertama, jika hasil negatif yang terjadi musim lalu terus berlanjut; saya yakin akan hal itu. Oleh karena itu, kita tidak boleh menuruti keinginannya dengan melepas Salem Al-Dossari.”

Inzaghi telah melatih Al-Hilal sejak musim panas 2025, membawa tim tersebut lolos ke perempat final Piala Dunia Antarklub dan meraih gelar Piala Khalifah Al-Haramain, namun ia gagal mempertahankan gelar Liga Saudi dan Liga Champions Asia.