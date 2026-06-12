Tim nasional Amerika Serikat dan Paraguay bersiap untuk kembali berhadapan dalam pertandingan yang kontroversial, beberapa bulan setelah insiden keributan hebat yang terjadi dalam laga persahabatan mereka pada November lalu, yang berakhir dengan kekacauan besar di dalam lapangan.

Pertandingan yang digelar pada 16 November 2025 di Stadion "Subaru Park" di kota Chester, negara bagian Philadelphia, berakhir dengan kemenangan tim AS 1-0, namun hasil tersebut tertutupi oleh keributan besar yang meletus pada menit ke-91.

Insiden tersebut bermula dari perselisihan mengenai tendangan sudut antara bek Gustavo Gomez dan pemain Alex Freeman, yang membuat para pemain dari kedua tim bergegas ke lokasi kejadian, dan situasi dengan cepat berubah menjadi perkelahian massal yang diwarnai dengan pukulan dan dorongan keras serta para pemain yang terjatuh di lapangan.

Ketegangan mencapai puncaknya ketika Gustavo Gomez mencengkeram leher kiper Amerika Serikat, Matt Freese, yang menyebabkan luka di mulutnya dan pendarahan.

Beberapa pemain dari kedua tim mencoba menengahi untuk meredakan keributan, namun butuh beberapa menit sebelum situasi dapat dikendalikan.

Meskipun saat itu ada spekulasi bahwa sanksi berat akan dijatuhkan kepada para pelaku, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memutuskan untuk mengabaikan insiden tersebut, dengan pertimbangan bahwa pertandingan tersebut bersifat persahabatan.

Suasana kali ini tampaknya lebih tenang, di mana para pengamat memperkirakan skenario perkelahian sebelumnya tidak akan terulang, meskipun ketegangan antara kedua belah pihak masih berlanjut.