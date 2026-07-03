Tim nasional Mesir secara resmi memastikan tempatnya di babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah meraih kemenangan berharga atas tim nasional Australia melalui adu penalti (4-2) menyusul hasil imbang 1-1 pada akhir waktu reguler dan perpanjangan waktu, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Jumat malam ini di Stadion "Dallas", dalam babak 32 besar Piala Dunia.

"Al-Fara'una" memasuki pertandingan dengan keinginan menyerang yang jelas, yang membuat mereka berhasil membuka skor lebih awal pada menit ke-13, setelah gelandang Imam Ashour menyambut umpan silang akurat yang dikirimkan oleh bek kiri Karim Hafez, lalu Ashour mengarahkannya dengan sundulan keras yang menggetarkan gawang kiper Australia.

Pada babak kedua, di tengah upaya timnas Australia untuk membalikkan keadaan, gol penyama kedudukan tercipta pada menit ke-55 akibat kesalahan pertahanan yang tidak disengaja. Bek Mohamed Hani gagal menghalau umpan silang yang berasal dari tendangan bebas, dan tanpa sengaja menyundul bola ke dalam gawangnya sendiri, sehingga pertandingan berlanjut ke adu penalti.

Dalam adu penalti, gol untuk Mesir dicetak oleh Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah, dan Hossam Abdel-Majeed.

Sementara itu, gol untuk Australia dicetak oleh Jackson Irvine dan Oier Mabel, sedangkan Harry Sutter dan Lucas Herrington gagal mengeksekusi tendangan penalti mereka.

Dengan lolosnya yang bersejarah ini, Mesir menjadi tim Afrika kedua yang mencapai babak 16 besar Piala Dunia kali ini, menyusul Maroko yang juga menyingkirkan Belanda melalui adu penalti, dan bersiap menghadapi Kanada di babak 16 besar.

Kualifikasi ini memiliki makna historis khusus bagi sepak bola Mesir dalam partisipasi keempatnya sepanjang sejarah di Piala Dunia; di mana sebelumnya mereka tersingkir dari babak 16 besar pada edisi lama yang hanya diikuti oleh 16 tim pada tahun 1934, sedangkan pada edisi Italia 1990 dan Rusia 2018, tim ini gagal melaju melewati babak penyisihan grup, sehingga skuad saat ini menorehkan babak baru dalam sejarah partisipasi Firaun di Piala Dunia.