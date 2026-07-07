Mohamed Abu Treika, mantan bintang tim nasional Mesir, memberikan sejumlah nasihat kepada para pemain timnas Mesir beberapa menit menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan melawan Argentina, yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa malam ini di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Melalui saluran "BeIN Sports", Abu Treika mengatakan, "Para pemain Mesir harus bersikap tenang dan melepaskan diri dari tekanan, serta harus menghormati semua pihak, terutama karena kita akan menghadapi juara dunia."

Ia menambahkan, “Para pemain Argentina tidak lebih baik dari kita, jadi kita tidak perlu takut, dan jangan memasuki pertandingan dengan mental kalah. Saya percaya pada Hossam Hassan; kita tidak akan memasuki pertandingan dengan mental kalah.”

Mantan bintang tersebut melanjutkan, “Kita harus melupakan pertandingan Argentina melawan Cape Verde, karena hal itu tidak akan terulang hari ini, mengingat perbedaan kondisi cuaca dan lapangan, serta kita tidak terbiasa bermain dengan gaya Cape Verde.”

Abu Treika menambahkan, “Saya berharap timnas Mesir mempelajari pertandingan Argentina melawan Kroasia di Piala Dunia 2022 (Tango menang 3-0), karena Argentina akan mengulangi skenario ini hari ini, mengingat pelatih telah melakukan perubahan pada susunan pemain maupun gaya permainan, dan kita juga bisa merujuk pada pertandingan Tango melawan Belanda di edisi tersebut.”

Ia melanjutkan, “Tekanan ada pada juara dunia, bukan pada Mesir. Kita harus memainkan pertandingan yang akan tercatat dalam sejarah. Saya tidak khawatir hari ini karena saya percaya pada para pemain.”

Mengenai pengawalan terhadap Lionel Messi, ia menjelaskan, “Semua tim dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya tidak mampu mengawal Messi, tetapi Messi harus menjadi acuan utama kita dalam bermain. Saat kita memulai permainan, serangan harus dimulai darinya karena ia tidak kembali ke lini pertahanan; kita harus berada dekat dengannya dan memastikan bola tidak sampai kepadanya.”

Kemudian ia melanjutkan, “Perkataan ini terdengar mudah, tetapi pada kenyataannya sulit.”

Mantan bintang timnas Mesir itu mengakhiri pembicaraannya dengan menyampaikan pesan kepada para pemain tim, “Bermainlah dengan berani melawan Messi, tapi jangan memprovokasinya, lalu ambil foto bersamanya setelah pertandingan jika kamu mau.”

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