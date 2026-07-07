Dalam video... Abu Treika: Argentina tanpa Messi tidak berarti apa-apa... dan wasit video pergi minum kopi!

Mohamed Abu Treika, legenda tim nasional Mesir, menegaskan bahwa tim nasional Argentina tidak berarti apa-apa tanpa bintang mereka, Lionel Messi, sekaligus mengkritik kinerja wasit dalam pertandingan kedua tim di Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir sempat memimpin atas Argentina dengan skor 2-0 hingga menit-menit akhir, namun sang juara bertahan berhasil membalikkan keadaan dan menang dengan skor 3-2 dalam pertandingan yang digelar pada Selasa malam ini di babak 16 besar.

Timnas Argentina lolos ke perempat final berkat penampilan gemilang Messi, yang mencetak satu gol dan memberikan satu assist.

Abu Treika, dalam analisisnya mengenai pertandingan tersebut melalui "BeIN Sports", mengatakan, “Timnas Argentina mengejutkan kami, dan kami tersingkir dengan skenario yang pahit.”

Ia menambahkan, “Kami bermain selama 70 menit sesuai strategi, tetapi kemudian kehilangan fokus dan membiarkan lawan menguasai ruang kosong. Namun, bagaimanapun juga, terima kasih kepada tim kami, kami telah menampilkan turnamen yang luar biasa.”

Mantan bintang tersebut melanjutkan, “Timnas Argentina tidak berarti apa-apa tanpa Messi. Pemain itu menampilkan penampilan epik; pemain lain mana pun pasti akan hancur setelah gagal mengeksekusi tendangan penalti, tetapi dia bangkit dan berhasil mengubah hasil pertandingan.”

Abu Treika memuji Hossam Hassan, pelatih timnas Mesir, dengan mengatakan, “Dia adalah bintang Piala Dunia; dia menang baik di dalam maupun di luar lapangan.”

Di sisi lain, Abu Treika menekankan bahwa wasit mengabaikan pemberian tendangan penalti untuk Mohamed Salah sebelum gol ketiga Argentina.

Dengan nada sarkastis, ia berkata, “Saya tidak tahu apakah wasit VAR ada di sana atau sedang pergi minum kopi.”